Бизнес-делегация индийского госагентства Pharmexcil посетит Украину в конце ноября

Бизнес-делегация Совета по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии Pharmexcil посетит три страны-импортера - Украину, Туркменистан и РФ в конце ноября.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) делегация госагентства Pharmexcil в ходе визита проведет деловые встречи с местными фармацевтическими компаниями и регулирующими органами для стимулирования индийского фармацевтического экспорта.

В Киеве делегация Pharmexcil встретится с представителями Министерства здравоохранения и фармацевтических компаний.

Продажи индийских медикаментов в Украине в 2017-2018 годах, по информации Pharmexcil, увеличились на 14,4% - до $95,96 млн. В 2016-2017 фискальном году Индия экспортировала в Украину фармацевтические препараты на сумму $83,91 млн.

В Украине в 2017 году Индия, как производитель, занимала третье место по объему аптечных продаж в упаковках после Украины и Германии, а в денежном выражении (в национальной валюте) она заняла четвертое место после Украины, Германии и Великобритании. Среди активно работающих в Украине индийских фармкомпаний, в частности, Macleods Pharmaceutical, Dr Reddy's, Euro Lifecare Ltd.

Как сообщалось, индийские фармацевтические компании прогнозировали, что объем продаж индийских лекарственных средств в Украине в 2018 году в денежном выражении может вырасти до 30%.

В настоящее время на украинском рынке представлены все индийские транснациональные компании. IPMA объединяет индийские фармацевтические компании-производители, которые соответствуют международным стандартам: US FDA (США), UK MHRA (Великобритания), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ), GMP (Украина). Среди компаний-членов IPMA – Euro Lifecare Ltd, Dr. Reddy's Laboratories ltd, Macleods Pharmaceutical Limited LL, Organosyn Ltd. и др.