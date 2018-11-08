Медицина

18:19 08.11.2018

Ряд пациентских организаций зарегистрировали петицию о приостановке действия Нацперечня основных лекарственных средств

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Ряд пациентских организаций зарегистрировали петицию о приостановке действия Нацперечня основных лекарственных средств

 Ряд пациентских организаций зарегистрировали на сайте президента Украины петицию о приостановке действия Национального перечня основных лекарственных средств.

Инициатором петиции выступила председатель общественной организации "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша.

"В том виде, в котором Нацперечень действует сейчас, он фактически блокирует закупки лекарственных средств, медицинских изделий и диетического лечебного питания для тысяч пациентов практически во всех регионах Украины", - заявляют авторы петиции.

Авторы петиции подчеркивают, что Нацперечень – это перечень жизненно важных лекарственных средств с доказанной эффективностью, доступ к которым государство гарантирует всем пациентам безоплатно, однако при введении его в действие не были сделаны необходимые расчеты о возможности 100% обеспечения этими лекарствами и не был определен четкий механизм финансирования непосредственно Национального перечня.

"Это привело к полной остановке региональных закупок необходимых для лечения пациентов лекарственных средств, даже тех, на которые региональными программами предусмотрены средства. Особенно уязвимы пациенты с редкими болезнями, онкобольные, украинцы, страдающие диабетом, и те, которые требуют иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов. Целый ряд необходимых им препаратов не включены в Национальный реестр лекарственных средств", - подчеркивают авторы петиции.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов изначально закупать препараты из перечня. После покрытия 100% потребности медучреждений в препаратах из перечня, возможна закупка медикаментов, не включенных в него. Данная норма вступила в силу с 1 января 2018 года.

Пациентские организации неоднократно заявляли о проблемах с закупками лекарственных средств, не вошедших в Нацперечень.

Теги: #лекарства #нацперечень #пациенты
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