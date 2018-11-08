Медицина

12:43 08.11.2018

ЕБРР выделяет EUR1,3 млн Киевскому медуниверситету на покупку нового здания и оборудования

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ЕБРР выделяет EUR1,3 млн Киевскому медуниверситету на покупку нового здания и оборудования

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит ЧВУЗ "Киевский медицинский университет" (КМУ) в размере EUR1,3 млн на приобретение оборудования и нового здания площадью 4,2 тыс. кв. м, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"ЕБРР поддержал первый проект в сфере образования в Украине. Кредит в размере EUR1,3 млн предоставлен Киевскому медицинскому университету на расширение его деятельности. Средства будут направлены на приобретение специализированного оборудования и нового здания площадью в 4,2 тыс. кв. м, что обеспечит учебными местами более 1 тыс. новых студентов в течение пяти лет", – написал он в Facebook в четверг.

По словам А.Усова, на реализацию проекта также получен грант в размере EUR60,3 тыс. на предпроектную поддержку в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business.

Согласно информации, размещенной на сайте университета со ссылкой на данные Украинского государственного центра международного образования, КМУ занимает 26-е место в стране по количеству иностранных студентов: к началу 2017 года четверть всех студентов составляли иностранцы.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов.

Теги: #ебрр #медуниверситет #инвестиции
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