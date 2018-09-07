"Централь 103" позволит унифицировать процессы изменений работы оперативно-диспетчерских службы

Внедрение пилотного проекта "Централь 103", направленного на оптимизацию работы оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медпомощи (ЭМП), позволит централизировать процессы изменений в их работе, а также выработать единые требования к диспетчерским службам, сообщили пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как уточняет ведомство, в настоящее время в некоторых областях Украины уже работают современные оперативно-диспетчерские службы, однако из-за отсутствия коммуникации между ними каждая использует свою логику процессов, что на практике не способствует сокращению времени прибытия бригады ЭМП по месту вызова.

Области, которые подключат свои службы к "Централь 103", смогут обмениваться данными о принятых вызовах, а одновременное внедрение протоколов их обработки сократит время прибытия бригады, создаст возможность вызова "скорой" для лиц с недостатками слуха и речи.

Кроме того, подключение к системе "Централь 103" даст возможность получать точные статистические данные о работе служб ЭМП, проблемах, возникающих на разных ее этапах. На основе полученной информации Агентство экстренной медицины сможет предоставлять рекомендации по улучшению качества предоставления помощи.

Следующим шагом после внедрения системы "Централь 103" в тестовом режиме станет разработка единых требований к диспетчерским службам с целью их унифицированной модернизации. После завершения тестового периода все регионы, в которых есть объединенные оперативно-диспетчерские службы, смогут подключиться к системе "Централь 103", которая, в свою очередь, со временем будет интегрирована в электронную систему здравоохранения e-Health.

"Это позволит создать полноценную электронную медицинскую карту пациента, обеспечить обмен данными между системой экстренной медицины и другими уровнями предоставления медицинской помощи", - уточнили в министерстве.

Как сообщалось, восемь областей Украины запустят пилотный проект по внедрению и испытанию в тестовом режиме программного продукта электронной медицинской информационной системы (МИС) по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медпомощи (ЭМП) "Централь 103". Проект сроком на один год будет запущен в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Киеве.

В течение месяца после окончания тестового режима Управление экстренной медицинской помощи и медицины катастроф совместно с ГП "Агентство экстренной медицины", которые отвечают за техническое обеспечение работы программы в тестовом режиме, должны будут представить отчет о проекте, а также свои предложения относительно его дальнейшего внедрения.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Законом о финансовых гарантиях медобслуживания населения среди прочего предусмотрена полная оплата за счет бюджетных средств услуг экстренной медицинской помощи для украинских граждан, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, лицам, которые признаны беженцами или нуждаются в дополнительной защите