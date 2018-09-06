Медицина

19:48 06.09.2018

Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью населения нет

1 мин читать
Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью населения нет

Концентрация вредных веществ на территории Херсонской области ввиду экологической ситуации на севере Крыма не превышает опасный уровень, угрозы здоровью детей и взрослых нет, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, здоровье детей и взрослых вне опасности. (…) По результатам лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено. Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплинского и Каланчаковского районов Херсонской области", - говорится в пресс-релизе Минздрава (по состоянию на 16:00 четверга).

По информации ведомства, ни один ребенок или взрослый из области не госпитализирован. С 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Среди осмотренных 700 детей в 6 населенных пунктах у 12-ти обнаружены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября и не может быть связано с воздействием химических веществ.

На протяжении следующих дней для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, указали в Минздраве.

Теги: #крым #херсонская_область #ситуация #минздрав #экология
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Приказ проректора Национального медуниверситета лишает 1,5 тыс. первокурсников статуса студента

Минздраву до конца 2018г дополнительно необходимо более 21 млрд грн

Суд остановил действие приказа Минздрава о назначении и.о. ректора НМУ им. А.Богомольца

Минздрав Украины запустит единую систему для публикации учреждениями информации о наличии препаратов

Минздрав ожидает от Минфина согласования нового порядка перераспределения средств на программу лечения за рубежом

Минздрав предлагает позволить ФЛП выписывать рецепты на "Доступные лекарства"

Минздрав в тестовом режиме запустил работу единого реестра профосмотров

Минздрав привлечет иностранных врачей для обеспечения бесперебойной работы отделения ТКМ

Минздрав рекомендует местным властям привести программу "Доступные лекарства" в соответствие с условиями медреформы

Минздрав намерен изменить сроки реализации концепции реформирования системы закупок лекарств

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациентские организации требуют доступа к лечению для пациентов с мышечной дистрофией Дюшена

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших на рейсе из Дубая

Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ

Скандальный стартап Theranos прекратил существование из-за обвинений в мошенничестве

Депутаты требуют уволить Супрун из-за ситуации с лечением украинцев за границей и центром ТКМ "Охматдета"

Доступ к результатам клинических исследований лекарств обеспечит прозрачность национальной процедуры регистрации – мнение

"Фармак" намерен инвестировать $10 млн в строительство завода в Узбекистане

Рада открыла доступ к результатам клинических исследований лекарств

НСЗУ отмечает эффективность сотрудничества местных властей с медучреждениями в реализации медреформы

Если "пакет малыша" будет отсутствовать в роддоме при выписке мамы, его доставят позже по месту жительства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА