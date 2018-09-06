Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью населения нет

Концентрация вредных веществ на территории Херсонской области ввиду экологической ситуации на севере Крыма не превышает опасный уровень, угрозы здоровью детей и взрослых нет, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, здоровье детей и взрослых вне опасности. (…) По результатам лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено. Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплинского и Каланчаковского районов Херсонской области", - говорится в пресс-релизе Минздрава (по состоянию на 16:00 четверга).

По информации ведомства, ни один ребенок или взрослый из области не госпитализирован. С 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Среди осмотренных 700 детей в 6 населенных пунктах у 12-ти обнаружены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября и не может быть связано с воздействием химических веществ.

На протяжении следующих дней для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, указали в Минздраве.