В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших на рейсе из Дубая

Пассажиры самолета, прибывшего из Дубая в Нью-Йорк и попавшего в карантин, покидают борт, десять из них направлены в больницу, сообщил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

"10 заболевших человек сошли с самолета и направляются в Jamaica Hospital. Медработники по одному выводят остальных и проверяют их на симптомы (заболевания - ИФ)", - написал он в Twitter.

По его словам, 250 уже прошли медосмотр и направляются на таможню.

"У нескольких пассажиров выявлены симптомы и их оставили для оказания медицинской помощи и возможной госпитализации", - отметил Э.Филлипс.

Также Э.Филлипс сообщил, что некоторые из пассажиров самолета перед вылетом побывали в Мекке, где сейчас наблюдается вспышка гриппа.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускают из самолета пассажиров рейса авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая, после информации о недомогании порядка 100 человек на борту.

Рейс EK203 приземлился в аэропорте утром в среду. После приземления пилот самолета сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют". На борту самолета, по данным телеканала, находилось около 520 человек.

Авиакомпания Emirates в свою очередь заявила, что речь идет о 10 пассажирах с плохим самочувствием.

"Emirates может подтвердить, что порядка 10 пассажиров рейса EK203 из Дубая в Нью-Йорк заболели", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.