Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ

В странах с высокими доходами населения повышается количество жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни, свидетельствует результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в британском медицинском журнале The Lancet Global Health.

27,5%, или 1,4 млрд взрослых жителей планеты, являются малоподвижными. При этом женщины менее физически активны, чем мужчины - 31,7% против 23,4%.

Физической активности в 2016 году не хватало 36,8% взрослого населения развитых стран, причем за пятнадцать лет их доля увеличилась с 31,6%. В странах со средними доходами этот показатель в позапрошлом году составлял 26%, с низкими - 16,2%.

В целом глобальный уровень "бездействия" у взрослых остается в основном неизменным с 2001 года.

ВОЗ провела анализ 358 опросов, проводившихся в 168 странах в период с 2001 года по 2016 год. Число респондентов составило 1,9 млн человек.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе (43,7%), Южной Азии (43%) и обеспеченных западных странах (42,3%). Самые подвижные - мужчины Океании (12,3%), Восточной и Юго-Восточной Азии (17,6%), а также стран Африки к югу от Сахары (17,9%).

Среди отдельных государств людей с нехваткой физической активности меньше всего в Уганде (5,5%), а больше всего - в Кувейте (67%).

В Центральной и Восточной Европе минимум зафиксирован в Молдавии (11,5%), максимум - в Сербии (39,5%). В богатых западных странах это соответственно Финляндия (16,6%) и Кипр (44,4%).

В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона с высокими доходами населения разница между двумя показателями практически отсутствует - Южная Корея является страной с самыми активными жителями с 35,4%, в то время как Сингапур замыкает список с 36,5%.