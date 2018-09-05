Медицина

18:56 05.09.2018

Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ

2 мин читать
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ

В странах с высокими доходами населения повышается количество жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни, свидетельствует результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в британском медицинском журнале The Lancet Global Health.

27,5%, или 1,4 млрд взрослых жителей планеты, являются малоподвижными. При этом женщины менее физически активны, чем мужчины - 31,7% против 23,4%.

Физической активности в 2016 году не хватало 36,8% взрослого населения развитых стран, причем за пятнадцать лет их доля увеличилась с 31,6%. В странах со средними доходами этот показатель в позапрошлом году составлял 26%, с низкими - 16,2%.

В целом глобальный уровень "бездействия" у взрослых остается в основном неизменным с 2001 года.

ВОЗ провела анализ 358 опросов, проводившихся в 168 странах в период с 2001 года по 2016 год. Число респондентов составило 1,9 млн человек.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе (43,7%), Южной Азии (43%) и обеспеченных западных странах (42,3%). Самые подвижные - мужчины Океании (12,3%), Восточной и Юго-Восточной Азии (17,6%), а также стран Африки к югу от Сахары (17,9%).

Среди отдельных государств людей с нехваткой физической активности меньше всего в Уганде (5,5%), а больше всего - в Кувейте (67%).

В Центральной и Восточной Европе минимум зафиксирован в Молдавии (11,5%), максимум - в Сербии (39,5%). В богатых западных странах это соответственно Финляндия (16,6%) и Кипр (44,4%).

В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона с высокими доходами населения разница между двумя показателями практически отсутствует - Южная Корея является страной с самыми активными жителями с 35,4%, в то время как Сингапур замыкает список с 36,5%.

Теги: #воз #население
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Процедура преквалификации ВОЗ не откроет перед украинскими фамкомпаниями интересующие их рынки – глава АПЛУ

В Украине внедрен принцип приоритетности сохранности здоровья

Вакцины для профилактики бешенства направлены в регионы

Более 7 млн человек ежегодно умирают в мире от употребления табака

Украина выступила с заявлением против избрания представителя РФ президентом 70-й ассамблеи ВОЗ

Минздрав намерен оценить качество украинских медлабораторий с помощью опросника ВОЗ

Международная миссия констатирует прекращение циркуляции вируса полиомиелита в Украине

Миссия ВОЗ оценит борьбу с полиомиелитом в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что вирус Зика не помешает успешному проведению Игр в Рио

Полномасштабные испытания вакцины против вируса Зика можно начать только через 18 месяцев - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших на рейсе из Дубая

Скандальный стартап Theranos прекратил существование из-за обвинений в мошенничестве

Депутаты требуют уволить Супрун из-за ситуации с лечением украинцев за границей и центром ТКМ "Охматдета"

Минздрав Украины запустит единую систему для публикации учреждениями информации о наличии препаратов

Доступ к результатам клинических исследований лекарств обеспечит прозрачность национальной процедуры регистрации – мнение

Минздрав ожидает от Минфина согласования нового порядка перераспределения средств на программу лечения за рубежом

"Фармак" намерен инвестировать $10 млн в строительство завода в Узбекистане

Рада открыла доступ к результатам клинических исследований лекарств

Минздрав предлагает позволить ФЛП выписывать рецепты на "Доступные лекарства"

НСЗУ отмечает эффективность сотрудничества местных властей с медучреждениями в реализации медреформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА