Доступ к результатам клинических исследований лекарств обеспечит прозрачность национальной процедуры регистрации – мнение

Доступ к материалам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств обеспечит прозрачность национальной процедуры регистрации и позволит гарантировать эффективность и безопасность лекарств, считает заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета по здравоохранению Сергей Березенко.

Комментируя принятые парламентом во вторник соответствующие изменения в закон о лекарственных средствах (законопроект №4074) депутат отметил, что они "обеспечат прозрачность национальной процедуры регистрации лекарственных средств, предоставление достоверных данных об эффективности и безопасности лекарственных средств".

"Теперь Министерство здравоохранения обеспечит публичный доступ к материалам доклинического изучения и клинических испытаний лекарств, независимо от их результатов и того, будут ли они благоприятными или неблагоприятными для фармкомании", - сказал он.

С.Березенко также отметил, что принятые изменения способствовать повышению доверия к изменениям, которые государство намерено провести в сфере здравоохранения в отношении лекарственного обеспечения.

Как сообщалось, 4 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№4074) об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств. За соответствующий законопроект на пленарном заседании во вторник проголосовали 247 депутатов.

Согласно принятой во вторник редакции документа, Министерство здравоохранения Украины в течение шести месяцев со дня публикации закона должно разработать необходимые для реализации изменений нормативно-правовые акты.

Законопроект №4074 был проголосован парламентом в первом чтении 2 ноября 2016 года. При этом ряд отраслевых ассоциаций выступил против этого документа. Так, в Европейской бизнес ассоциации заявили, что заложенные в законопроекте условия доступа к материалам клинических испытаний могут нести риски для фармацевтических компаний, а сам законопроект оставляет возможность для манипуляций данными о клинических исследованиях. В частности, по мнению экспертов ассоциации, существует риск, что получение широкой общественностью доступа к такой информации чревато риском создания барьеров для участия тех или иных лекарств в тендере со стороны недобросовестных псевдоблаготворительных или псевдопациентских организаций.