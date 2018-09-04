"Фармак" намерен инвестировать $10 млн в строительство завода в Узбекистане

ПАО "Фармак" (Киев), входящее в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, намерено инвестировать $10 млн в строительство фармацевтического завода в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.

"С целью развития экспорта "Фармак" рассматривает инвестиционный проект с суммой инвестиций $10 млн по локализации производства в Республике Узбекистан с запуском производства в форме in bulk и постепенным переходом к производству полного цикла, с освоением технологически более сложных продуктов, в частности, рентгеноконтрастных и биотехнологических", - цитирует пресс-служба компании председателя наблюдательного совета ПАО Филю Жебровскую.

В настоящее время "Фармак" занимает на фармрынке Узбекистана 4-е место по продажам, портфель препаратов, реализуемых в этой стране, насчитывает 120 наименований.

Как отметили в компании, глава набсовета и посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев уже согласовали строительство завода.

"Новое производство "Фармак" расширит ассортимент лекарств, которые производятся в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера", – заявил А.Абдуалиев.

Как сообщалось, по итогам 2017 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 22% по сравнению с 2016 годом – до 839 млн грн.

В целом в портфеле компании - более 200 наименований лекарств, ежегодно осваивается до 20 новых препаратов. Ее продукция экспортируется в 20 стран мира, в том числе в страны СНГ и Европейского Союза. Доля экспорта в общих продажах составляет более 25%.

Бенефициаром компании является глава набсовета Ф.Жебровская.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).