Если "пакет малыша" будет отсутствовать в роддоме при выписке мамы, его доставят позже по месту жительства

Министерство социальной политики Украины заявляет, что если "пакет малыша" будет отсутствовать в роддоме при выписке матери, его доставят позже по месту жительства.

"Каждая мама (другой законный представитель новорожденного ребенка), которая выписывается из роддома начиная с 1 сентября 2018 года, должна получить при выписке одноразовую натуральную помощь "пакет малыша", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В то же время отмечается, что если в день выписки новорожденного в роддоме отсутствовал "пакет малыша", местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения на основании заявления организует обеспечение получателя такой помощью.

В частности, каждая мама, которая будет выписываться из роддома с 1 сентября 2018 года, может обратиться с письменным заявлением о получении "пакета малыша" в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Заявление можно подать непосредственно в роддоме.

"В результате сотрудничества между родильными домами и структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения заявление будет передано на рассмотрение структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения, которое обеспечит предоставление "пакета малыша" получателю по месту жительства", - подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров утвердил решение о выдаче при рождении ребенка бэби-боксов и частичной компенсации из госбюджета оплаты услуг няни. Бэби-боксы ("пакет малыша") будут выдаваться при рождении ребенка в родильном доме с 1 сентября этого года, будет включать: подгузники, присыпки, шапочки, детское масло, несколько одеял, и многое другое необходимое для ухода за ребенком. Его стоимость составит около 5 тыс. грн.