НСЗУ отмечает эффективность сотрудничества местных властей с медучреждениями в реализации медреформы

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) отмечает эффективность сотрудничества местных властей с медицинскими учреждениями в реализации реформы финансирования медицинской помощи первичного уровня.

В частности, по информации НСЗУ, в Червоноградском Центре первичной медико-саниторной помощи (ЦПМСП) (Львовская обл.) именно благодаря местной власти удалось докупить необходимую аппаратуру, сделать ремонт помещения и обустроить пандус. Кроме того, на приобретение необходимой аппаратуры для ЦПМСП городские власти выделили 700 тыс. грн, каждый врач был обеспечен компьютером.

"Этот ЦПМСП подписал договор с НСЗУ на первом этапе и вошел в десятку лидеров по количеству полученных средств - около 3 млн грн, в то время как по субвенции финансирование центра составляло 1,7 млн грн ", - сообщили в НСЗУ.

По информации НСЗУ, участие в реформе позволило этому медучреждению также повысить зарплаты врачей. В частности, базовая зарплата врача высшей категории, подписавшего 500 деклараций, составила 8000 грн, в то время как по субвенции такой врач получал 5500 грн.

"Врач, который подпишет максимально рекомендуемое количество деклараций, будет получать 15500 грн. Таким образом, зарплата врача повысится втрое", - отметили в НСЗУ.

В свою очередь, в Сумской области на первом этапе реформирования договор с НСЗУ не подписало ни одно медучреждение, на втором этапе договоры заключили 29 медучреждений.

В частности, благодаря партнерству с городскими властями создан Тростянецкий ЦПМСД, который был выделен из состава центральной районной больницы.

"При участии городских властей в этом ЦПМСП отремонтировали старое помещение, закупили компьютеры и подключили интернет. То есть, выполнили все требования и с октября смогут получать вдвое больше, чем при субвенции", - отмечают в НСЗУ.

В настоящее время, по данным сайта НСЗУ во Львовской области, договоры с НСЗУ подписали 38 медучреждений, в Сумской – 30.

Как сообщалось, 1 июля 2018 года 160 медучреждений, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования – "деньги идут за пациентом" и за первый месяц суммарно получили 244 млн грн.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

В начале августа Минздрав констатировал рост зарплат врачей, работающих в медучреждениях "первички", вошедших в реформу.