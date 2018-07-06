Взрыв произошел в автомобиле директора фармкомпании "Здоровье" в Харькове

В четверг вечером в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.

"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По информации другого источника, люди, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области информацию о взрыве в машине подтвердили.

"Был взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе областного главка полиции.