Минздрав определил группы лиц старше 18 лет, которых будут вакцинировать от кори за средства госбюджета

Министерство здравоохранения Украины в рамках мероприятий по реагированию на вспышку кори определило группы профессионального риска подлежащих по эпидемическим показаниям обязательной вакцинации от данного заболевания препаратами, закупленными за счет средств государственного бюджета.

Согласно приказу ведомства №1216 от 26 июня 2018 года, обнародованному на сайте Минздрава, вакцинация за счет бюджетных средств будет проводиться для лиц (старше 18 лет) относящиеся к медработникам, немедицинским работникам учреждений здравоохранения, работникам образовательных учреждений, а также студентам.

Кроме того, будут вакцинированы представители силовых структур – Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы охраны. При этом, для проведения мероприятий по иммунопрофилактике будут использованы остатки вакцин, закупленных за средства бюджета в предыдущих лет.

Согласно национальному календарю прививок, вакцинация от кори проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы). Вакцины за средства государственного бюджета закупаются только для детей. Решение об иммунизации взрослых, которые в связи с профессиональной деятельностью находятся в группе риска, было принято как мероприятие по реагированию на вспышку заболевания.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.

Эпидемические показания - показания к проведению активной иммунопрофилактики, не предусмотрена вакцинацией по возрасту, в случае возникновения неблагоприятной эпидемической ситуации или угрозы ее возникновения, а также при возможном риске инфицирования в случае контакта человека с источником инфекции.