Медицина

15:29 05.07.2018

Суд признал за БХФЗ право собственности на две ТМ в споре с фармкомпанией "Здоровье"

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Суд признал за БХФЗ право собственности на две ТМ в споре с фармкомпанией "Здоровье"

 Хозяйственный суд Киева удовлетворил два иска ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и признал недействительным свидетельства на препараты "Атрогрел" и "Кратал-Здоровье", выданных ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" в 2014 и 2016 годах, из-за схожести их названий с препаратами собственного производства БХФЗ.

Как отмечено в сообщении химфармзавода, в 2013-2014 годах фармацевтическая компания "Здоровье" в целом подала на регистрацию пять комбинированных наименований, которые дублируют названия таких лекарственных средств БХФЗ как "Атрогрел", "Бипролола" и "Венорутинол" ("Здоровье" использовало идентичные названия), а также "Кратал" и "Тривалумен" ("Кратал-Здоровье" и "Тривалумен-Здоровье" соответственно). В свою очередь БХФЗ обратился в Хозяйственный суд Киева с рядом исков о признании свидетельств группы "Здоровье" недействительными.

В настоящее время еще три дела находятся на рассмотрении судов первых инстанций, отмечено в сообщении.

Подобный конфликт с ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" возникал также у немецкого производителя Berlin-Chemie (Menarini Group), который выпускает лексредство с действующим веществом Simethicone (симетикон) и является владельцем свидетельств на знаки для товаров и услуг "Эспумизан", Espumisan и "Еспумізан". В свою очередь фармкомпания "Здоровье" выпускала "Эспузин-Здоровье" с тем же действующим веществом.

27 июня 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность регистрации препарата, а Министерство здравоохранения Украины в середине февраля 2018 года отметило регистрацию препарата "Эспузин-Здоровье".

Ранее юристы заявляли, что производители в Украине продолжают использовать уже зарегистрированные конкурентами торговые марки для вывода на рынок своего товара.

Теги: #здоровье #тм #суд #бхфз
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