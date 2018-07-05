Медицина

13:04 05.07.2018

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи для закупки международными организациями

2 мин читать
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи для закупки международными организациями

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для закупки через международные специализированные организации препарат для иммунопрофилактики кори, паротита краснухи "М-М-Р ІІ Вакцина от кори, паротита и краснухи вирусная, живая" производителя Merck Sharp & Dohme Corp (MSD, США).

Соответствующий приказ №1244 от 3 июля обнародован на сайте ведомства. Регистрационное досье на препарат действует до 31 марта 2019 года.

Согласно информации на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF), который осуществляет закупку и доставку в страну иммунобиологических препаратов, за средства госбюджета 2017 года должно быть закуплено 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства MSD. В настоящее время с компанией уже подписан контракт, препарат находится на стадии производства.

В настоящее время в Украину для иммунопрофилактики кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Priorix бельгийского производства GlaxoSmithKline, преквалифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

MSD - одна из ведущих международных компаний в области здравоохранения. Торговая марка MSD принадлежит компании Merck & Co., Inc. со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других.

В Украине MSD представлена ООО "МСД Украина". Препараты MSD доступны на рынке страны уже в течение 25 лет.

Как сообщалось, в 2017 году в Украине началась вспышка кори, причиной которой стал низкий уровень охвата иммунизацией.

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.

Теги: #вакцина #закупки #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

Гослекслужба отозвала повторный запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

Гройсман обеспокоен попытками дискредитировать международные закупки лексредств

Минздрав намерен расширить в 2019г программу "Доступные лекарства" препаратами из госзакупок

Минздрав Украины: в 2017 г. ни один ребенок не умер от вакцины

Гослекслужба повторно запретила серию вакцины от туберкулеза болгарского производства

НАБУ и САП должны разобраться с закупкой лекарств в Минздраве, считают в БПП

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство КНР предоставило Украине 50 автомобилей скорой помощи

В Украине обновили календарь профилактических прививок

Столичные клиники интенсивной терапии не могут получить лицензию на медпрактику

Правительство утвердило перечень и состав госпитальных округов Николаевской области

Кабмин утвердил закупку специфических сывороток и иммуноглобулинов за средства бюджета-2018

Количество заболевших корью в Украине за неделю сократилось на четверть

Дети в лагере в Киевской области отравились просроченным йогуртом

Минздрав не поддерживает законопроект о ЕКЭ для соискателей степени магистра/интерна по фармацевтике или медицине

В детском лагере в Киевской области отравились 12 детей – воспитанников ДЮСШ "Школа Дерюгиных"

В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА