Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи для закупки международными организациями

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для закупки через международные специализированные организации препарат для иммунопрофилактики кори, паротита краснухи "М-М-Р ІІ Вакцина от кори, паротита и краснухи вирусная, живая" производителя Merck Sharp & Dohme Corp (MSD, США).

Соответствующий приказ №1244 от 3 июля обнародован на сайте ведомства. Регистрационное досье на препарат действует до 31 марта 2019 года.

Согласно информации на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF), который осуществляет закупку и доставку в страну иммунобиологических препаратов, за средства госбюджета 2017 года должно быть закуплено 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства MSD. В настоящее время с компанией уже подписан контракт, препарат находится на стадии производства.

В настоящее время в Украину для иммунопрофилактики кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Priorix бельгийского производства GlaxoSmithKline, преквалифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

MSD - одна из ведущих международных компаний в области здравоохранения. Торговая марка MSD принадлежит компании Merck & Co., Inc. со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других.

В Украине MSD представлена ООО "МСД Украина". Препараты MSD доступны на рынке страны уже в течение 25 лет.

Как сообщалось, в 2017 году в Украине началась вспышка кори, причиной которой стал низкий уровень охвата иммунизацией.

По данным Центра общественного здоровья, с начала 2018 года по состоянию на 4 июля корью заболели 24,027 тыс. чел., из них 14,345 - дети. От вызванных заболеванием осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.