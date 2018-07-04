Медицина

12:55 04.07.2018

Правительство утвердило перечень и состав госпитальных округов Николаевской области

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Правительство утвердило перечень и состав госпитальных округов Николаевской области

Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно распоряжению, в составе области будет четыре округа – Первомайский, Вознесенский, Николаевский, Восточный.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство утвердило порядок создании госпитальных округов (функциональных объединений учреждений здравоохранения) с целью обеспечения своевременного доступа населения к услугам вторичной медицинской помощи надлежащего качества, оптимизации ресурсов учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования бюджетных средств

Теги: #николаевская_область
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Интерфакс-Украина
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