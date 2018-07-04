Правительство утвердило перечень и состав госпитальных округов Николаевской области
Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Согласно распоряжению, в составе области будет четыре округа – Первомайский, Вознесенский, Николаевский, Восточный.
Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство утвердило порядок создании госпитальных округов (функциональных объединений учреждений здравоохранения) с целью обеспечения своевременного доступа населения к услугам вторичной медицинской помощи надлежащего качества, оптимизации ресурсов учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования бюджетных средств