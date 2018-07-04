Количество заболевших корью в Украине за неделю сократилось на четверть

Количество случаев заболевания корью в период с 25 июня по 1 июля снизилось на 26% по сравнению с предыдущей неделей: в целом заболели 935 чел., 576 из них – дети, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

С начала 2018 года было зафиксировано 24,027 случаев заболевания, из них 14,345 - дети. От вызванных корью осложнений скончались 12 чел. – восемь детей и четыре взрослых.

Больше всего людей заболело во Львовской (4,095 тыс. чел.), Закарпатской (2,779 тыс.) и Ивано-Франковской (2,485 тыс.)

Вакцина против кори "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн" имеется в наличии во всех областях. По состоянию на 27 июня 2018 года в Украине есть 852 тыс. доз вакцины КПК.