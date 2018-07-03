Медицина

13:36 03.07.2018

В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

1 мин читать
В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительные акты относительно работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (НДСБ), уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов.

"Согласно материалам следствия, заведующая аптечным складом "Охматдета" в период с 2012 до 2015 годы путем злоупотребления своим служебным положением присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева.

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, трех старших медсестер "Охматдета" будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3,5 млн грн. Обвинительные акты в отношении указанных лиц по ч.1, 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины направлены в суд.

Также завершено расследование в отношении еще 4 старших мед сестер этой больницы по фактам совершения аналогичных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины. "Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд", - проинформировали в прокуратуре.

Теги: #киев #лекарства #суд #охматдет #преступление
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В столице все врачи "первички" зарегистрированы в системе eHealth

ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

Декларации с семейными врачами подписали 23% киевлян – КГГА

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

Кассационный хозсуд подтвердил решение о штрафе свыше 900 тыс. грн фармдистрибьютора "БаДМ"

Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить действия некоторых сотрудников "Охматдета"

Для полноценного запуска QR-кодирования упаковок лекарств украинскому рынку нужно 3-5 лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

ПРООН доставила в Украину второй гуманитарный транш сыворотки против ботулизма

В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи

Договори з НСЗУ уклали близько 10% медзакладів первинної меддопомоги

НСЗУ с сентября запустит "горячую линию"

Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

Гройсман: Результаты реформы системы здравоохранения станут заметными через 2-3 года

Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медизделий в систему ProZorro

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА