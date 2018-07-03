В суд передано дело завскладом и медсестры "Охматдета", которые присвоили лекарства на 3 млн грн

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительные акты относительно работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (НДСБ), уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов.

"Согласно материалам следствия, заведующая аптечным складом "Охматдета" в период с 2012 до 2015 годы путем злоупотребления своим служебным положением присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева.

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, трех старших медсестер "Охматдета" будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3,5 млн грн. Обвинительные акты в отношении указанных лиц по ч.1, 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины направлены в суд.

Также завершено расследование в отношении еще 4 старших мед сестер этой больницы по фактам совершения аналогичных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины. "Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд", - проинформировали в прокуратуре.