В столице все врачи "первички" зарегистрированы в системе eHealth

Все столичные врачи, которые оказывают услуги первичной медпомощи в коммунальных учреждениях, в рамках медреформы зарегистрированы в электронной системе здравоохранения eHealth, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на первого замглавы КГГА Николая Поворозника.

"В целом к электронной системе здравоохранения eHealth в настоящее время подключены 1,519 тыс. врачей, работающих в столичных муниципальных медицинских учреждениях. Это 100% присоединение к электронной системе", - цитирует пресс-служба КГГА слова Н.Поворозника.

С начала кампании "Врач для каждой семьи" к электронной системе здравоохранения подключено 28 консультативно-диагностических центров (коммунальных некоммерческих предприятий) Киева и 261 их амбулатория.

В настоящее время в столичных коммунальных медучреждениях подписано более 711 тыс. деклараций, отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медицинской помощи, являющийся обязательным для всех учреждений первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) пока подписали 10% медучреждений первичной медицинской помощи.