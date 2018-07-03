Медицина

12:06 03.07.2018

ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

2 мин читать
ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

Программа развития ООН (ПРООН) объявила о начале тендерных процедур по закупке ряда лекарств за средства государственного бюджета 2018 года.

Согласно тендерной документации, обнародованной на сайте организации, речь идет, в частности, о медикаментах для лечения пациентов с артериальной гипертензией, вирусными гепатитами "С" и "В", взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями.

Тендер также касается закупки препаратов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, первичным (врожденным) иммунодефицитом, хроническим вирусным гепатитом, психическими и поведенческими расстройствами спектра аутизма. В целом тендер состоит из 33 лотов.

Заявки на участие принимаются до 31 июля (до 10:00 часов). Предварительная встреча с участниками состоится 12 июля.

Как сообщалось, в конце марта 2018 года Кабмин утвердил первую часть номенклатуры лекарств и медицинских изделий, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, что является рекордно ранним стартом процесса закупок.

В конце апреля Минздрав подписал договора с международными организациями о закупке лекарственных средств и медицинских изделий за счет госбюджета 2018 года. В документы были внесены существенные изменения относительно сроков тендерных процедур и условий оплаты. В начале мая ПРООН объявила о проведении первого тендера за средства госбюджета 2018 года.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Теги: #лекарства #проон #закупки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав обновил предельные цены на препараты по программе "Доступные лекарства"

ПРООН доставила в Украину второй гуманитарный транш сыворотки против ботулизма

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

Для полноценного запуска QR-кодирования упаковок лекарств украинскому рынку нужно 3-5 лет

Раде предлагают позволить Минздраву выступать заявителем регистрации некоторых препаратов

Гройсман обеспокоен попытками дискредитировать международные закупки лексредств

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи

Договори з НСЗУ уклали близько 10% медзакладів первинної меддопомоги

НСЗУ с сентября запустит "горячую линию"

Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

Гройсман: Результаты реформы системы здравоохранения станут заметными через 2-3 года

Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медизделий в систему ProZorro

Декларации с семейными врачами подписали 23% киевлян – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА