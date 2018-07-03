ПРООН начала тендерные процедуры по закупке препаратов за средства госбюджета 2018г

Программа развития ООН (ПРООН) объявила о начале тендерных процедур по закупке ряда лекарств за средства государственного бюджета 2018 года.

Согласно тендерной документации, обнародованной на сайте организации, речь идет, в частности, о медикаментах для лечения пациентов с артериальной гипертензией, вирусными гепатитами "С" и "В", взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями.

Тендер также касается закупки препаратов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, первичным (врожденным) иммунодефицитом, хроническим вирусным гепатитом, психическими и поведенческими расстройствами спектра аутизма. В целом тендер состоит из 33 лотов.

Заявки на участие принимаются до 31 июля (до 10:00 часов). Предварительная встреча с участниками состоится 12 июля.

Как сообщалось, в конце марта 2018 года Кабмин утвердил первую часть номенклатуры лекарств и медицинских изделий, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, что является рекордно ранним стартом процесса закупок.

В конце апреля Минздрав подписал договора с международными организациями о закупке лекарственных средств и медицинских изделий за счет госбюджета 2018 года. В документы были внесены существенные изменения относительно сроков тендерных процедур и условий оплаты. В начале мая ПРООН объявила о проведении первого тендера за средства госбюджета 2018 года.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.