Рада поддержала закон о помощи детям с тяжелыми заболеваниями, не признанных инвалидами

Верховная Рада поддержала предоставление государственной помощи на детей с рядом заболеваний, не признанных детьми с инвалидностью, но нуждающихся в тщательной опеке.

За соответствующий законопроект №8294 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми, во втором чтении и в целом поддержали 275 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Закон вносит изменения в ряд законов, в т.ч. в закон "О государственной помощи семьям с детьми". Закон предусматривает выделение помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, с тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, либо если ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, но не признаны в установленном порядке детьми с инвалидностью.

Такая помощь будет предоставляться в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Право на нее будет иметь один из родителей, усыновителей или опекун, который постоянно проживает и ухаживает за ребенком, больным одним или несколькими видами таких заболеваний.

Закон оговаривает, что перечень тяжелых заболеваний, травм, состояний, которые дают право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы на ребёнка, у которого не установлена инвалидность, утверждает Кабинет министров.

Вместе с тем в законе "Об отпусках" законопроект предлагает предусмотреть, что родителям, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, положен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 16-летнего или 18-летнего возраста в зависимости от заболевания.

Согласно принятым изменениям в закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусмотрено, что родители, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, будут считаться плательщиками единого взноса.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.