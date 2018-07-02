Медицина

17:05 02.07.2018

ПРООН доставила в Украину второй гуманитарный транш сыворотки против ботулизма

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ПРООН доставила в Украину второй гуманитарный транш сыворотки против ботулизма

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) поставила в Украину в качестве гуманитарной помощи вторую партию сыворотки против ботулизма канадского производства.

Как сообщает пресс-служба ПРООН, гуманитарные поставки сыворотки от ботулизма в Украину организация осуществляет второй год подряд.

"В международные организации были направлены просьбы предоставить протиботулинистические сыворотки для обеспечения возможности немедленного лечения случаев ботулизма. ПРООН оперативно отреагировала и выразила готовность оказать гуманитарную помощь", - сообщает ПРООН.

В настоящее время антитоксин передан на специализированный склад Министерства здравоохранения.

В 2018 году Минздрав впервые включил антитоксин в централизованные закупки за средства госбюджета, которые осуществляют международные организации.

До момента поставки антитоксина по процедуре централизованных закупок, потребность в сыворотке будет обеспечиваться за счет партии, доставленной на прошлой неделе.

С начала 2018 года в Украине зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, четверо из них умерли.

Ботулизм - пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без воздуха) и при неправильных условиях хранения или транспортировки (консервы, вяленая и соленая рыба, колбасы, ветчина).

Теги: #проон #гуманитарная_помощь #ботулизм
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