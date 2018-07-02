НСЗУ с сентября запустит "горячую линию"

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с сентября намерена запустить "горячую линию", по которой можно обратиться в случае отказа или предоставления некачественной медицинской помощи, сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

"Мы очень активно работаем над вопросом обратной связи, которая бы лежала в основе оценки качества медуслуги. Первая часть этой обратной связи будет с сентября в виде контакт-центра, "горячей линии" НСЗУ, где каждый потребитель медуслуги может оставить информацию о том, что, по его мнению, он ненадлежащим образом получил или не получил медуслугу или у него требовали деньги за услуги, предусмотренные в рамках государственных гарантий", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

О.Петренко также сообщил, что НСЗУ совместно с Минздравом разрабатывает механизм проверки качества медуслуг.

"НСЗУ вместе с Минздравом смотрим в глубину, как будет изменен механизм оценки качества. Это очень непростой процесс. Это не будет быстро, но НСЗУ, как минимум, будет иметь информацию. И по тем медучреждениям, относительно которых будет поступать много жалоб, у нас будет предусмотренный законом повод для проверки, в том числе документации", - сказал он.

Как сказал О.Петренко, НСЗУ будет публиковать не только все договоры службы с медучреждениями, но и "история ошибок или обращений к нам, и истории того, как мы реагировали".

"Первые приостановки действия договора на основании того, что были некачественные услуги или были отказы, будут дисциплинировать учреждения, предоставляющие медуслуги. Я в этом уверен", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 коммунальных/государственных и 12 частных учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начали работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в конце июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении в третьем квартале 2018 года финансирования предоставления медпомощи коммунальными учреждениями первичного звена, не подписавшими договора с НСЗУ по программе государственных медицинских гарантий.

Весте с тем пациентам, не подписавшим декларации, медучреждения продолжат предоставлять медуслуги первичного уровня.