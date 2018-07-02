Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве глава в понедельник глава НСЗУ Олег Петренко, в настоящее время в стране лицензии на медпрактику по предоставлению медупомощи первичного уровня имеет около 1280 медучреждений. В то же время некоторые государственные и коммунальные медучреждения проходят "процесс размежевания первичной с остальными видами медпомощи".

"Мы рассчитываем, что в целом медучреждений первички вмете с ФОПАми и частными клиниками будет около 1500. Договоры с НСЗУ к настоящему времени заключило около 10% медучреждений. Мы рассчитываем, что к концу года большинство медучреждений первичного уровня смогут заключить договоры с НСЗУ", - сказал он.

Как уточнил О.Петренко, в целом в Украине около 23 тыс. лицензиатов медпрактики.

Глава НСЗУ также прогнозирует активизацию частных клиник вступления в реформу.

"Как только частные практики поймут, что они могут наравне вступать в конкуренцию за средства госбюджета и предоставлять соответствующую медпомощь бесплатно, надеюсь, их количество будет расти экспотенциально", - сказал он.

Как сообщалось, НСЗУ с сентября намерена запустить "горячую линию", по которой можно обратиться в случае отказа или предоставления некачественной медицинской помощи.

До 2020 года НСЗУ совместно с Минздравом намерена усовершенствовать механизм оценки качества медуслуг.

По итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 коммунальных/государственных и 12 частных учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начали работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в конце июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении в третьем квартале 2018 года финансирования предоставления медпомощи коммунальными учреждениями первичного звена, не подписавшими договора с НСЗУ по программе государственных медицинских гарантий.

Весте с тем пациентам, которые не подписали декларации, медучреждения продолжат предоставлять медуслуги первичного уровня.