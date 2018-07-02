Медицина

14:19 02.07.2018

Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

3 мин читать
Договора с НСЗУ заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи

Договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) заключило около 10% медучреждений первичной медпомощи.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве глава в понедельник глава НСЗУ Олег Петренко, в настоящее время в стране лицензии на медпрактику по предоставлению медупомощи первичного уровня имеет около 1280 медучреждений. В то же время некоторые государственные и коммунальные медучреждения проходят "процесс размежевания первичной с остальными видами медпомощи".

"Мы рассчитываем, что в целом медучреждений первички вмете с ФОПАми и частными клиниками будет около 1500. Договоры с НСЗУ к настоящему времени заключило около 10% медучреждений. Мы рассчитываем, что к концу года большинство медучреждений первичного уровня смогут заключить договоры с НСЗУ", - сказал он.

Как уточнил О.Петренко, в целом в Украине около 23 тыс. лицензиатов медпрактики.

Глава НСЗУ также прогнозирует активизацию частных клиник вступления в реформу.

"Как только частные практики поймут, что они могут наравне вступать в конкуренцию за средства госбюджета и предоставлять соответствующую медпомощь бесплатно, надеюсь, их количество будет расти экспотенциально", - сказал он.

Как сообщалось, НСЗУ с сентября намерена запустить "горячую линию", по которой можно обратиться в случае отказа или предоставления некачественной медицинской помощи.

До 2020 года НСЗУ совместно с Минздравом намерена усовершенствовать механизм оценки качества медуслуг.

По итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 коммунальных/государственных и 12 частных учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начали работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в конце июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении в третьем квартале 2018 года финансирования предоставления медпомощи коммунальными учреждениями первичного звена, не подписавшими договора с НСЗУ по программе государственных медицинских гарантий.

Весте с тем пациентам, которые не подписали декларации, медучреждения продолжат предоставлять медуслуги первичного уровня.

Теги: #медпомощь #медреформа #медучреждения
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НСЗУ с сентября запустит "горячую линию"

Гройсман: Результаты реформы системы здравоохранения станут заметными через 2-3 года

Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медизделий в систему ProZorro

Декларации с семейными врачами подписали 23% киевлян – КГГА

До конца месяца завершится интеграция ProZorro с реестрами Минздрава – Нефедов

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

Переход от аттестации к профлицензированию врачей - важный элементом реформы - мнение

В инициируемом Минздравом лицензировании врачей скрыты инструменты давления на врачей – мнение

Замминистра здравоохранения Украины напомнил местным властям о необходимости автномизации медучреждений

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

Фонд соцстрахования за 5 мес. зафиксировал 140 смертельных несчастных случаев на производстве

Минсоцполитики и НГУ договорились о сотрудничестве в психологической реабилитации участников боевых действий

В Николаевской области от кори умер ребенок – Минздрав

Фармкомпания "Интерхим" направила обращение Гройсману в связи с оказываемым на бизнес давлением

До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

Украина имеет все шансы для создания эффективной системы трансплантации – мнение

Украина полностью обеспечена вакцинами - Минздрав

Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА