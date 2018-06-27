Медицина

18:14 27.06.2018

Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

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Украинцы за последние 2 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья – опрос

Украины с 2015 года не ухудшили оценку состояния своего здоровья, исследования не фиксируют ни улучшения, ни статистически значимого ухудшения такой оценки.

Как сообщается в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), такие данные получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, проведенн6ого с 18 по 30 мая 2018 года.

"За последние два года уровень здоровья жителей Украины остается практически неизменным: по сравнению с 2015 годом исследования не фиксируют ни улучшения, ни статистически значимого ухудшения того, как жители страны оценивают состояние собственного здоровья. Но, если сравнивать с 1995 годом, то заметно, что в 2018 году больше людей оценивают свое здоровье как хорошее", - сообщается в пресс-релизе.

Всего в мае 2018 года 37% опрошенных взрослых жителей Украины оценивали свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 42% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое), 19% - как плохое или очень плохое.

При этом, согласно обобщенным данным исследований, проведенных в течение двух лет (май 2015 - май 2017), среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 69%, в возрасте от 30 до 39 лет - 55%, от 40 до 49 лет - 40%, от 50 до 59 лет - 26%, от 60 до 69 лет - 13%, среди старше 70 лет - только 8%.

Исследователи также отмечают, что во всех возрастных группах мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: здоровыми себя назвали 45% мужчин старше 18 лет и 33% женщин старше 18 лет.

Кроме того, в КМИС отмечают корреляцию между самооценкой состояния здоровья и уровнем благосостояния. Так, по данным опросов 2015-2018 гг., среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду), здоровыми себя назвали только 22%, в то время как среди людей с относительно высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 70%.

В КМИС также отмечают, что процент тех, кто чувствует здоровым, несколько выше в городах (40%), чем в сельской местности (34%).

Среди тех, кто имеет очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 87%, среди тех, кто имеет очень плохое здоровье, таковыми являются только 19%.

Опрос проводился c 18 по 30 мая 2018 методом личного интервью. Опрошено 2,025 тыс. респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по репрезентативной для населения Украины старше 18 лет выборке.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, подконтрольных Украине.

КМИС отслеживает динамику самооценки состояния здоровья населением Украины с 1995 года.

Теги: #здоровье #украинцы #опрос
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