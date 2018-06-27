Минздрав предлагает разрешить ему проверять соблюдение лицензий на проведение медпрактики

Министерство здравоохранения Украины инициирует внесение его в перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Как сообщается в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, представленному на общественное обсуждение, такая мера позволит ведомству осуществлять госнадзор за субъектами хозяйствования, которые отнесены к высокой степени риска, а также должным образом реагировать на обращения граждан о ненадлежащем предоставлении медицинской помощи и нарушения лицензионного законодательства.

В пояснительной записке отмечается, что мораторий на проведение органами госнадзора плановых проверок длится уже четыре года.

В частности, с 17 апреля по 8 мая 2018 года Минздрав провел шесть внеплановых проверок соблюдения лицензиатами требований лицензионных условий по медицинской практике. По их результатам было вынесено пять предписаний об устранении нарушений лицензионных условий и один акт - о выявлении недостоверных сведений в документах, которые подавались в орган лицензирования для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Минздрав подчеркивает увеличение количества обращений граждан относительно ненадлежащего предоставления медпомощи и медобслуживания.

Так, в 2017 году в Минздрав поступили 8,832 тыс. обращения (в 2016 году – 5,452 тыс.), в том числе 6,894 тыс. относительно предоставления медпомощи, 1,287 тыс. – о неправомерных действиях работников учреждений здравоохранения, 351 - в связи со смертью больных, 300 – относительно грубого, формального отношения к больным и их родным.

Кроме того, ведомство отмечает, что клинико-экспертная комиссия Минздрава в 2017 году провела оценку качества предоставления медпомощи и медобслуживания по 26 случаям, из которых зафиксировано 17 случаев несоответствия стандартам и протоколам предоставления медпомощи.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине насчитывается примерно 23 тыс. субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 18 декабря 2017 года утвердил перечень органов госнадзора, на которые не распространяется действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Данный перечень включает 24 государственные структуры, в частности, Национальный банк Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, НКРЕКП, НКЦБФР, Антимонопольный комитет Украины, Госавиаслужбу, Госархстройинспекцию, Госатомрегулирование, Гослекслужбу, Госгеонадра, Госкадастр, Минприроды, Госэкспортконтроль, Госпродпотребслужбу, ГФС и т. д.