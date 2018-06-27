Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медизделий в систему ProZorro

Украина интегрирует международный GMDN-классификатор медицинских изделий (Global Medical Device Nomenclature) в систему электронных торгов ProZorro.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, это позволит оптимизировать закупки медизделий учреждениями здравоохранения и предупредить возможные манипуляции относительно названия и назначения медизделий.

"GMDN-классификатор медизделий позволит сделать закупки медизделий более понятными и прозрачными. Каждый руководитель медучреждения сможет выяснить, действительно ли производитель, участвующий в торгах, предлагает больнице необходимое оборудование, а не с подобными функциями. Манипуляций, как от недобросовестных производителей, так и от недобросовестных закупщиков, станет в разы меньше, что позволит более рационально использовать государственные средства ", - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Романа Илыка.

Минздрав уже получил доступ к международному классификатору от агентства GMDN и начал переводить базу данных на украинский язык.

GMDN - это международный классификатор, который используется для четкой идентификации материалов, инструментов, имплантатов и медицинского оборудования. Он позволяет врачам и закупщикам узнать точные характеристики, свойства и назначение каждого изделия.

Международная номенклатура медицинских изделий GMDN - масштабная база данных, содержащая информацию о всей продукции, которая является медицинскими изделиями.

Каждое медизделие в системе GMDN имеет короткий поисковый код из пяти цифр, конкретное название и детальное описание: свойства, назначение и технические характеристики. Сейчас в системе около 7500 производителей со всего мира и более миллиона медицинских изделий.

GMDN-классификатор используется в более чем 70 странах мира, в том числе во всех европейских странах и США. Номенклатура GMDN рекомендована к использованию Международным форумом регуляторов медицинских изделий (IMDRF) и фактически является единственной платформой идентификации медицинских изделий и международного отраслевого обмена информацией.