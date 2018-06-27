Декларации с семейными врачами подписали 23% киевлян – КГГА

Декларации с семейными врачами подписали более 670 тыс. киевлян, что составляет около 23% жителей столицы, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По информации директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, самыми активными в подписании деклараций стали жители Днепровского и Дарницкого районов, где декларации подписали почти треть населения.

"Значительно медленнее дело обстоит в Печерском и Соломенском районах", - сказал она.

При этом в КГГА отмечают активность столичных медиков. Так, декларации с пациентами подписывают 95% киевских терапевтов, педиатров и семейных врачей.

В.Гинзбург напомнила, что, подписав декларацию, граждане имеют право на бесплатное получение ряда медицинских услуг первичной медицинской помощи, в частности, наблюдение за состоянием здоровья взрослых и детей, проведение диагностики и лечения, оказание неотложной медицинской помощи, направление для предоставление вторичной или третичной медицинской помощи, вакцинация согласно календарю профилактических прививок, наблюдение за неосложненной беременностью, отдельных услуг паллиативной помощи, ведение первичной учетной документации, оформление справок и листов нетрудоспособности.

Вместе с тем она напомнила, что граждане, которые не подписали декларацию, также будут получать медпомощь, однако заработная плата конкретного врача будет зависеть от количества у него пациентов.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) уже с 1 июля работать по новой системе финансирования начнут 149 бюджетных и учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях, а также 12 частных клиник. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины. Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен после 25 июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) независимо от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).