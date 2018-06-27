Фонд соцстрахования за 5 мес. зафиксировал 140 смертельных несчастных случаев на производстве

Фонд социального страхования (ФСС) за 5 месяцев 218 года зафиксировал 1979 несчастных случаев на производстве, из них 140 смертельных.

Как сообщает пресс-служба фонда, в настоящее время за счет средств ФСС ежемесячные страховые выплаты получают более 207 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей.

При этом в фонде отмечают, что с начала 2018 года ФСС провел три этапа перерасчетов, которые позволили увеличить размеры указанных страховых выплат в среднем на 40,6%.

В фонде напоминают, что в случае несчастного случая на производстве ФСС финансирует застрахованным лицам ежемесячные страховые выплаты в случае частичной или полной потери трудоспособности, помощь в связи с временной потерей трудоспособности, единовременное пособие в случае стойкой потери трудоспособности или смерти потерпевшего и другие выплаты.

Также пострадавшие на производстве имеют право на лечение за счет средств фонда в учреждении здравоохранения, учитывая оперативные вмешательства обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в течение всего периода до восстановления трудоспособности, дальнейшую медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2018 год с профицитом 1 млрд грн.

Принятый бюджет позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить (пересчитать) такие выплаты за период 2008-2011 гг., обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц.