Медицина

18:04 26.06.2018

В Николаевской области от кори умер ребенок – Минздрав

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В Николаевской области от кори умер ребенок – Минздрав

 Ребенок умер от кори в Николаевской области (отчетный период - 25-я неделя года), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины во вторник.

"За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Всего за отчетный период корью заболело 1273 человек – 487 взрослых и 786 детей, что на 10% меньше, чем на предыдущей неделе.

С начала года корью заболели 23 тыс. 131 человек – 9327 взрослых и 13804 детей.

Больше всего заболевших во Львовской (3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (2712 человек: 490 взрослых и 2222 ребенка), Ивано-Франковской (2464 человека: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), в Киеве (1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (1210 человек: 399 взрослых и 811 ребенка) областях.

Теги: #корь #николаевская_область #ребенок
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