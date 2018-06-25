До полусотни возросло число заболевших сальмонеллезом на поминках в Хмельницкой области 16 июня

По состоянию на 10.00 понедельника, 25 июня, зарегистрировано 50 больных (49 взрослых, 1 ребенок) сальмонеллезом среди жителей Хмельницкой области, которые принимали участие в трех поминальных обедах 19 июня в пгт.Ярмолинцы и с.Новое Село Ярмолинецкого района, сообщает пресс-служба областного амбулаторного центра Минздрава Украины.

"Среди 50 заболевших четверо лечатся амбулаторно (диагноз: "сальмонеллез" подтвержден лабораторно в 2 случаях), другие находятся в стационарах области… Привлеченные к эпидпроцессу больные проживают в следующих населенных пунктах: г.Хмельницкий, Ярмолинский район (с.Новое Село, с.Томашивка, ст.Ярмолинцы, смт.Ярмолинцы, с.Скаржинцы, с.Перегинка, с.Жилинцы, с.Соколовка, с.Лохнивка, с.Антоновцы, с.Сутковцы), Чемеровецкий район (с.Вився)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалисты ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

"При исследовании пищевых продуктов, которые употреблялись на поминальных обедах в 6-ти блюдах выделено Salmonella enteritidis (курица жареная, отбивная куриная, котлета куриная, капуста тушеная с куриным мясом, бутерброд с сыром и помидорами, пирожок с горохом)", - говорится в сообщении.

Также в домах заболевших при исследовании смывов с объектов окружающей среды в четырех случаях выделено Salmonella enteritidis.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на 22 июня количество отравившихся во время поминальных обедов составляло 35 человек.