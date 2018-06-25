Украина имеет все шансы для создания эффективной системы трансплантации – мнение

Украина, обладая высоким научным потенциалом и квалифицированными специалистами, имеет все шансы для создания эффективной системы трансплантации.

Такое мнение высказал один из ведущих мировых экспертов в области трансплантологии, глава отделения кардиологии, кардиохирургии, сосудистой хирургии и трансплантации органов брюшной полости госпиталя "Фортис Малар" (Ченнай, Индия) д-р Балакришнан К.Р. (Balakrishnan Komarakshi Rajagoplan).

"Я не вижу причин, почему трансплантация не может развиваться в Украине. У вас прекрасные врачи, прекрасные кардиохирурги. Я не вижу ни одной причины, почему в такой развитой в сфере медицины стране не должна развиваться полноценная программа трансплантологии", - сказал он журналистам, открывая Международную научную конференцию "До- и послетрансплантационное ведение пациентов" в Киеве в понедельник.

Вместе с тем, д-р Балакришнан отметил, что в отличие от других медицинских дисциплин, трансплантология – "это отрасль, в которой недостаточно иметь прекрасные медицинские кадры, здесь необходима поддержка государства и поддержка общества".

"Основная проблема заключается не в отсутствии хороших докторов - у вас, наверняка, тысячи хороших специалистов, а в создании системы, которая будет способствовать донорству органов и всей цепочке трансплантации, чтобы люди донировали свои органы", - сказал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что "трансплантация - это отрасль, которая может быть скомпрометирована, если проводить неправильную политику".

"У нас тоже обсуждается "черная" трансплантация, но эти дискуссии не могут остановить наше желание развивать трансплантацию. Криминальная трансплантация, также как и любое незаконное получение денег, всегда может вызывать вопросы в обществе, но важно, чтобы думающие умные люди, не смотря на эти дискуссии, развивали это направление, и чтобы СМИ рассказывали об историях успеха. Например, о том, как мусульманскому священнику из Пакистана пересадили сердце священника-индуиста или о том, как родители-медики передали для трансплантации органы своего погибшего ребенка. Такие истории оказывают большое влияние на общество, и со временем здравый смысл восторжествует", - считает эксперт.

Д-р Балакришнан сообщил, что в госпитале "Фортис" прошли лечение 42 украинца, 12-ти из которых были пересажены органы. Еще 30 пациентов ожидают операции или, после консультации с индийскими врачами, медикаментозное лечение без проведения трансплантации.

В настоящее время украинские пациенты для проведения трансплантации сердца выезжают за рубеж.

Как сообщалось, 19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386а-1), который ВР проголосовала 17 мая.

Закон предусматривает презумпцию несогласия – изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

Закон предусматривает, что до 1 октября 2018 года должна быть создана Единая государственная информационная система трансплантации для сбора, регистрации, накопления соответствующей информации, а также осуществления объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пары донор-реципиент. Кроме того, предусматривается также создание центрального органа исполнительной власти, который будет реализовывать политику в сфере предоставления медпомощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением п.4 р.7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабинет министров до вступления закона в действие. С 2019 года действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2017 году за счет средств государственного бюджета за границей 40 украинцам была осуществлена пересадка сердца, 23 гражданам пересадка комплекса сердце-легкие, и 44 – трансплантация почек.