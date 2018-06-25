Супрун: Благодаря программе "доступные лекарства" значительно снизилось количество вызовов "скорой"

В связи с действием программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарств на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов "скорой помощи" из-за инсультов, инфарктов и приступов бронхиальной астмы, констатирует исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

"По "доступным лекарствам" мы видим уже и результаты в клинической сфере - на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов "скорой помощи" из-за инсульта, инфаркта и приступов бронхиальной астмы. 17 тыс. - это большой шаг вперед", - сказала У.Супрун в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник.

По словам и.о. министра, в программе реимбурсации принимают участие около 7,5 тыс. аптек - каждая третья аптека. В то же время она подчеркнула, что местные власти должны работать над тем, чтобы увеличивать количество аптек в программе.

В ходе совещания У.Супрун также отметила, что на сегодня около 9 млн людей подписали декларации о медобслуживании с докторами.