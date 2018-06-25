Медицина

12:49 25.06.2018

Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

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Критика закупок лекарств связана с желанием восстановления старых коррупционных схем - Гройсман

Критика закупок лекарств через систему международных закупок связана с желанием отдельных лиц восстановить работу прежних коррупционных схем в этой отрасли, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий. Я думаю, что тут есть две причины: первая причина - попытки возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая - это просто популизм", - сказал В.Гройсман в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник.

Премьер напомнил, что ранее Украина перешла на систему закупок через международные организации.

"Я реалист, я понимаю, что наведение порядка в закупках и обеспечении лекарствами нам необходимо еще много чего сделать", - добавил глава правительства.

В то же время, В.Гройсман подчеркнул, что при помощи системы международных закупок можно полностью обеспечить потребность Украины в лекарствах.

Теги: #лекарства #коррупция #гройсман #закупки
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