В Украине участились случаи распространения контрабандных и фальсифицированных лекарств – IPMA

В Украине участились случаи ввоза и распространения незарегистрированных, контрабандных и фальсифицированных лекарственных средств, заявляет Ассоциация индийских фармацевтических производителей (IPMA).

Как сообщается в отчете ассоциации, переданном агентству "Интерфакс-Украина", в частности, одна из входящих в IPMA компаний выявила распространение ряда препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

"Из собственных источников нам известно, что в Украину каким-то образом импортируются и распространяются среди онкопациентов некие средства и вещества, выдающие себя за лекарственные: "Ретуксимаб" производства Российской Федерации с упаковкой на русском языке, Vidaza с упаковкой на турецком языке, "Борамилан" с упаковкой на русском языке, не зарегистрированные в Украине. Такие факты нами зафиксированы путем приобретения образцов", - говорится в отчете IPMA.

Комментируя обстоятельства попадания данных препаратов на рынок Украины, в ассоциации предполагают, что они могли быть приобретены за счет бюджетных средств РФ или Турции, однако не были использованы для лечения пациентов в лечебных учреждениях соответствующей страны, а "переданы" лицам, которые незаконно их ввозят в Украину.

Эти препараты также могли подлежать отзыву или уничтожению в соответствующей стране по ряду причин, например, из-за низкого качества, и/или могли являться поддельными.

"Мы считаем, что такие средства попадают в Украину нелегально, а использование их приводит к неоправданным рискам для украинских пациентов с точки зрения их жизни и здоровья, а также медработников, которые несут юридическую ответственность за содействие незаконному обороту таких средств", - отмечают в IPMA.

В ассоциации напоминают о рисках лечения незарегистрированными, контрабандными и фальсифицированными лекарствами для пациентов. "Лечение незарегистрированными лекарствами, а также лекарствами с признаками контрабанды или фальсификации без всяких оговорок является неоправданным риском для украинских пациентов и ни при каких обстоятельствах не может поощряться работниками здравоохранения", - подчеркивают в IPMA.

Кроме того, в ассоциации сомневаются, что при транспортировке выявленных нелегальных препаратов не была соблюдена надлежащая холодовая цепь, которая требуется для их хранения.

"Даже если предположить, что это лекарственное средство не подделка, мы думаем, что были нарушения в его поставке, а именно ненадлежащая транспортировка могла обусловить большие риски по поводу его качества, безопасности и эффективности. В результате, как минимум, пациенты рискуют недостатком или отсутствием лечебного эффекта, который с высокой вероятностью будет иметь место. В худшем случае такие препараты при несоблюдении температурного режима могут стать причиной смерти или потери трудоспособности", - подчеркивают в IPMA.

Вместе с тем, в ассоциации отмечают важность вопроса стоимости лекарственных средств для украинских пациентов. При этом "цены на неизвестные субстанции, выдающие себя за лекарственные средства, отличаются от зарегистрированных в Украине лекарственных средств, поставляемых и распространяемых в Украине с соблюдением требований по качеству, по нашим наблюдениям, в среднем на 30%", однако данные препараты не могут гарантировать эффекта от их применения.

"В этом необъятном объеме непроверенной и неофициальной информации у пациентов есть единственная надежда - его лечащий врач. Именно он должен быть компасом пациента по вопросам надлежащего и безопасного применения лекарственных средств и предупредить о неоправданных рисках, связанных с приобретением на "черном рынке" незарегистрированных, поддельных или контрабандных лекарств", - считают в IPMA.

"Сейчас нами прослеживается, что в некоторых лечебно-профилактических заведениях некоторые медработники поощряют пациентов к лечению незарегистрированными, контрабандными и фальсифицированными лекарствами", - отмечает IPMA.

Ассоциация сообщает, что в некоторых медучреждениях раздаются листовки, визитки, прайс-листы с электронными адресами сайтов, распространяющих незарегистрированные средства для лечения, а также средства с признаками контрабанды и/или фальсификации. По другой информации, некоторые медработники передают контактные данные пациентов лицам, нелегально распространяющим такие препараты.

Кроме всего прочего, в IPMA отмечают, что противодействовать распространению нелегальных препаратов может ряд мероприятий в медучреждениях, в частности, внедрение в публичных местах анонимных ящиков для сообщений о распространении нелегальных препаратов, определение дисциплинарной ответственности за содействие в сбыте нелегальных препаратов.

Как сообщалось, в феврале 2018 года "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" обнаружила в продаже через аптечную сеть незарегистрированную на территории Украины КПК-вакцину "Приорикс" итальянского производителя Fidia Farmaceutici spa. Упаковщиком этого препарата являлось "СмитКляйн Бич-Биомед" (РФ). В свою очередь, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками распорядилась изъять из оборота и утилизировать эту вакцину.