Медицина

17:40 23.06.2018

Переход от аттестации к профлицензированию врачей - важный элементом реформы - мнение

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Переход от аттестации к профлицензированию врачей - важный элементом реформы - мнение

 Переход от аттестации к профессиональному лицензированию врачей, анонсированный Министерством здравоохранения, является важным элементом реформы, считает член парламентского комитета по здравоохранению Сергей Березенко.

"Изменение в кадровой политике, касающееся подготовки врачей, допуска к профессиональной деятельности, постоянное повышение профессиональной квалификации, - важный элемент реформы системы здравоохранения", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный Минздравом проект концепции профессионального лицензирования.

С.Березенко считает, что переход от аттестации к профессиональному лицензированию поможет пациентам понять, что врач имеет соответствующее образование, профессионализм и достаточный рабочий стаж, "а врачу с лицензией уже не нужно будет никому ничего доказывать".

"В результате врачи получат независимость от руководства учреждения здравоохранения и воли местных чиновников в вопросах их профессионального развития, экономию времени, усилий и средств, прозрачную систему зачисления баллов непрерывного профессионального развития (НПР) для продления лицензии", - сказал он.

Кроме того, по мнению депутата, предлагаемая новация будет также способствовать росту доходов врачей, в частности, благодаря внедрению нового принципа финансирования системы здравоохранения "деньги следуют за пациентом"

"Пациенты будут обращаться к врачу, который на самом деле следит за своим профессиональным развитием, а не просто имеет формальный стаж и соответствующую квалификационную категорию", - сказал он.

При этом С. Березенко подчеркнул, что предусмотренное концепцией создание лицензионной совета как саморегулирующегося органа и привлечение к работе в ней на основе конкурса 30 лицензированных врачей c постоянной их ротацией не допустит коррупции в эту систему.

Вместе с тем, по мнению депутата, предлагаемые изменения должны сопровождаться внедрением действенных механизмов, способствующих повышению росту доходов врачей.

"Профессия врача в Украине должна быть престижной и высокооплачиваемой и мы депутаты вместе с чиновниками должны это сделать. Если заработная плата врачей останется на сегодняшнем уровне, изменение аттестации врачей на лицензирование не будет иметь никакого смысла", - считает парламентарий.

С.Березенко напомнил, что, понимая важность профессиональных объединений врачей, депутаты Ирина Сысоенко, Оксана Корчинская, Алексей Кириченко, Оксана Юринец, Константин Ярынич, Игорь Васюник, Тарас Креминь и Андрей Шипко 24 апреля зарегистрировали законопроект "Об основах профессионального самоуправления в сфере охраны здоровья" (№8250-2), предусматривающий, что к полномочиям профессиональных палат будет относиться допуск к профдеятельности, утверждение профессионального этического кодекса, участие в разработке и внедрении учебных программ по подготовке и непрерывного обучения субъектов профессиональной деятельности.

Как сообщалось, предложенная Минздравом концепция профлицензирования предусматривает, что переход на профессиональное лицензирование врачебной деятельности будет завершен до 2024 года. Первые экзамены, по итогам которых практикующие в настоящее время врачи будут получать лицензии, начнутся в 2020 году.

К концу 2019 года министерство намерено разработать соответствующую нормативно-правовую базу.

Согласно концепции, для профессионального лицензирования врачей при Минздраве будет сформирован лицензионный совет, в состав которого на конкурсной основе войдут 30 докторов. При этом решение о выдаче лицензии будет принимать группа из семи лиц. Во избежание коррупционных рисков ее состав будет каждый раз меняться.

При этом врачебную лицензию необходимо будет подтверждать каждые три года.

К разработке законопроекта о профессиональном лицензировании врачебной деятельности, которое является для ведомства одним из приоритетов на 2018 год, Минздрав приступил в конце 2017 года.

Теги: #березенко #медреформа
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