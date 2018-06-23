В инициируемом Минздравом лицензировании врачей скрыты инструменты давления на врачей – мнение

В инициируемой Министерством здравоохранения системе лицензирования врачей скрыты инструменты, которые позволят оказывать давление на врачей, считает заместитель главы правления Всеукраинского врачебного сообщества (ВУЛТ – укр.) Константин Надутый.

"Минздрав предлагает нивелировать малейшие проявления самоорганизации в вопросе определения квалификации. Сейчас в аттестационных комиссиях хотя бы декоративно представлены представители профессиональных ассоциаций. В то же время Минздрав предлагает, что самостоятельно отберет, которые будут высшим арбитрами в решении вопроса предоставления врачу права практиковать", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный Минздравом проект концепции профессионального лицензирования.

По мнению эксперта, к настоящему времени уже есть много вопросов к существующим на сегодня процедурам отбора кадров в Минздраве.

"Лицензирование может стать инструментом "охоты на ведьм", социально-политическим фильтром. Добавьте к этому, что отбор 30 "высших медицинских судей" (лицензионный совет, в состав которого на конкурсной основе войдут 30 чел. - ИФ) стремится осуществлять команда, которая полностью оправдала Линчевского (замминистра здравоохранения Александр Линчевский, обвиненный в некорректном высказывании о неэффективном лечении онкобольных за рубежом – ИФ). В итоге - это и коррупция, и значительно хуже, чем коррупция", - считает заместитель главы правления ВУЛТ.

Вместе с тем К.Надутый полагает, что после замены процедуры аттестации на процедуру лицензирования врачи не получат каких-либо преимуществ, однако у их работодателей "возрастет соблазн переложить всю ответственность за качество предоставленной услуги на врача, оставив его один на один с адвокатами пациента".

Кроме того, по мнению эксперта, внедрение предлагаемой системы может спровоцировать отток медицинских кадров.

Как считает он, эффективным стимулом повышения персональной ответственности врача может стать принятие закона о врачебном самоуправлении (законопроект №8250), учитывающий национальный опыт профессионального самоуправления и мировой опыт врачебной самоуправления, а также предлагающий "инновационный подход к преодолению внутрикорпоративных конфликтов интересов и предотвращения коррупции".

Как сообщалось, предложенная Минздравом концепция профлицензирования предусматривает завершение процесса перехода на профессиональное лицензирование врачебной деятельности до 2024 года. Первые экзамены, по итогам которых практикующие в настоящее время врачи будут получать лицензии, начнутся в 2020 году.

К концу 2019 года министерство намерено разработать соответствующую нормативно-правовую базу.

Согласно концепции, для профессионального лицензирования врачей при Минздраве будет сформирован лицензионный совет, в состав которого на конкурсной основе войдут 30 чел. При этом решение о выдаче лицензии будет принимать группа из семи лиц. Во избежание коррупционных рисков ее состав будет каждый раз меняться.

Врачебную лицензию необходимо будет подтверждать каждые три года.

К разработке законопроекта о профессиональном лицензировании врачебной деятельности, которое является для ведомства одним из приоритетов на 2018 год, Минздрав приступил в конце 2017 года.