Медицина

16:55 22.06.2018

Нардепы требуют от силовых структур прекратить давление на фармкомпанию "Интерхим"

2 мин читать
Нардепы требуют от силовых структур прекратить давление на фармкомпанию "Интерхим"

Депутаты Олег Мусий (внефракционный), Александра Кужель ("Батькивщина") и Андрей Шипко ("Видродження") требуют от силовых структур прекратить давление на фармацевтическую компанию ОДО "Интерхим" (Одесса).

Об этом депутаты заявила на брифинге в четверг

А.Кужель заявила, что "СБУ таким образом вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий".

"У нас есть обращение от трудового коллектива "Интерхима", который находится в травле от СБУ. Это вмешательство СБУ в хозяйственную деятельность предприятия, руководитель которого был награжден Государственной премией за разработку инновационных лекарств", - сказала она.

"Власть не должна допустить остановки предприятия, так как от этого пострадают и онкобольные и наши бойцы на передовой, которые не получат необходимых лекарств", - заявил А.Шипко.

В свою очередь, О.Мусий заявил о давлении на предприятие со стороны общественных организаций.

"У меня обращение к "патриотам" и "националистам", которыми манипулируют и засылают на "проверку" на предприятия: уважаемые коллеги и друзья, перестаньте быть заложниками торговых разборок и сотрудничества с РФ", - сказал он.

Вместе с тем, представитель фармкомпании Александр Чумак заявил, что на предприятии создан стачечный комитет.

"Мы не потерпим попытки обвинить нас в сотрудничестве с российским агрессором. Мы ожидаем против нас очередных сфальсифицированных уголовных дел и "маски-шоу", которые давно запрещены в стране. Это делается за счет уплачеваемых нами более 100 млн грн налогов ежегодно", - сказал он.

ОДО "Интерхим" - один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (надлежащей производственной практики). Ассортиментный портфель ОДО "Интерхим" включает восемь фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных единиц готовых лексредств, в том числе, четыре оригинальных препарата - "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана". "Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%. "Интерхим" входит в Ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #интерхим #давление #нардепы #силовики
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госпремия 2017г в области науки и техники за создание и производство отечественных лексредств присуждена специалистам "ИнтерХима"

Украина в организации здравоохранения не должна следовать принципам, от которых уже отказались в Европе

Фармкомпания "Интерхим" запустила новый комплекс по производству АФИ

Автоматизированное отслеживание оборота лексредств обезопасит потребителя и даст бизнесу дополнительные инструменты – эксперт

"Интерхим" локализовал производство трех препаратов в Казахстане

Оригинальные украинские лекарства не имели возможности быть включенными в международные протоколы

Механизмы контроля над оборотом наркотиков не должны препятствовать назначению обезболивающих препаратов - мнение

Объемы розничных продаж на украинском фармрынке выйдут на уровень 2013г в течение 3-х лет

Кения рассматривает возможность использования украинских лекарств для борьбы с туберкулезом

Гройсман в Одессе открыл новый лабораторно-производственный комплекс "Интерхим"

ПОСЛЕДНЕЕ

35 человек отравились на поминках в Хмельницкой области

Аптечные продажи за 5 мес.-2018 выросли на 38% в денежном выражении

Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

В Раде вновь подняли вопрос отставки замминистра здравоохранения Линчевского

Во Львовской области 4 человек попали в реанимацию после укусов змей

НСЗУ уже подписала договора с 12 частными медучреждениями

Украинцы за счет госбюджета выезжают за рубеж для трансплантации, ее не делают в Украине – эксперт

Кассационный хозсуд подтвердил решение о штрафе свыше 900 тыс. грн фармдистрибьютора "БаДМ"

НСЗУ объявит "вторую волну" заключения договоров с медучреждениями "первички" в конце июля – Петренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА