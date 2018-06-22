Нардепы требуют от силовых структур прекратить давление на фармкомпанию "Интерхим"

Депутаты Олег Мусий (внефракционный), Александра Кужель ("Батькивщина") и Андрей Шипко ("Видродження") требуют от силовых структур прекратить давление на фармацевтическую компанию ОДО "Интерхим" (Одесса).

Об этом депутаты заявила на брифинге в четверг

А.Кужель заявила, что "СБУ таким образом вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий".

"У нас есть обращение от трудового коллектива "Интерхима", который находится в травле от СБУ. Это вмешательство СБУ в хозяйственную деятельность предприятия, руководитель которого был награжден Государственной премией за разработку инновационных лекарств", - сказала она.

"Власть не должна допустить остановки предприятия, так как от этого пострадают и онкобольные и наши бойцы на передовой, которые не получат необходимых лекарств", - заявил А.Шипко.

В свою очередь, О.Мусий заявил о давлении на предприятие со стороны общественных организаций.

"У меня обращение к "патриотам" и "националистам", которыми манипулируют и засылают на "проверку" на предприятия: уважаемые коллеги и друзья, перестаньте быть заложниками торговых разборок и сотрудничества с РФ", - сказал он.

Вместе с тем, представитель фармкомпании Александр Чумак заявил, что на предприятии создан стачечный комитет.

"Мы не потерпим попытки обвинить нас в сотрудничестве с российским агрессором. Мы ожидаем против нас очередных сфальсифицированных уголовных дел и "маски-шоу", которые давно запрещены в стране. Это делается за счет уплачеваемых нами более 100 млн грн налогов ежегодно", - сказал он.

ОДО "Интерхим" - один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (надлежащей производственной практики). Ассортиментный портфель ОДО "Интерхим" включает восемь фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных единиц готовых лексредств, в том числе, четыре оригинальных препарата - "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана". "Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%. "Интерхим" входит в Ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).