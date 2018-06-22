Медицина

16:21 22.06.2018

Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

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Предложенная Минздравом система лицензирования врачей будет максимально открытой – мнение

 Предложенная Министерством здравоохранения система лицензирования врачей будет максимально открытой, считает руководитель "Адвокатского бюро Елены Бабич".

"Существующая система аттестации врачей далека от совершенства и не всегда подтверждает реальный уровень знаний и квалификации врача. Такая ситуация существует в силу разных факторов, в том числе – из-за определенной закрытости информации, формального подхода и коррупционной составляющей. Согласно представленной концепции профессионального лицензирования врачей, предполагается, в частности, введение системы лицензирования, которая будет максимально открыта на всех этапах", - сказала Е.Бабич агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный Минздравом проект концепции профессионального лицензирования.

По мнению адвоката, предлагаемое лицензирование будет фактически являться аналогом действующей в настоящее время аттестации, "но с кардинально иным подходом, с возможностью лишения врача лицензии в случае нарушений с его стороны, либо не соответствия его знаний и навыков".

Также будет введена прозрачная система зачисления балов беспрерывного профессионального развития для действия лицензии.

Адвокат напомнила, что главным органом в сфере лицензирования врачей будет лицензионный совет, который будет состоять из 30 членов. К разработке критериев лицензирования и требований к членам лицензионного совета будут привлекать ассоциации врачей, а после создания совет станет саморегулируемым органом.

Для исключения коррупционной составляющей будет предусмотрено периодическое переизбрание членов совета. Состав комиссии для рассмотрения дел конкретных врачей не будет известен наперед такому врачу. Информация о действительно

Теги: #лицензирование #минздрав #врачи
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