Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

Министерство здравоохранения обратилось к британскому закупочному агентству Crown Agents с просьбой отказаться от закупки тест-систем для проверки донорской крови (на гепатит С, гепатит Б и сифилис) у компании ООО "Диагностические системы Украины", бенефициаром которой является гражданин РФ.

"Минздрав Украины считает недопустимым спонсировать страну-агрессора любым способом. Поэтому, поскольку оказалось, что бенефициаром ООО "Диагностические системы Украины" является гражданин РФ, министерство обратилось к Crown Agents с просьбой перейти в этом тендере к другому поставщику", - сообщило ведомство на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Минздрав просит все медицинские учреждения, которые осуществляют закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, учесть эту позицию ведомства при проведении закупок на местах.

Ведомство сообщает, что по состоянию на 22 июня, никаких перечислений средств по данному тендеру не проводилось.

Вместе с тем, в Минздрав подчеркивают, что Crown Agents рекомендовало данного производителя, поскольку компания "Диагностические системы Украины" предоставила лучшее ценовое предложение и успешно прошла комплексную проверку.

"По результатам проверки было установлено, что данная компания зарегистрирована в Украине, осуществляет деятельность и платит налоги на территории Украины в соответствии с действующим украинским законодательством. То есть, в процессе тендера не было никаких законных оснований не допускать компанию к тендеру", - сообщает Минздрав.

В ведомстве отмечают, что данная компания не включена в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых применяются санкции.

Кроме того, "Диагностические системы Украины" производит готовые тест-системы для проверки донорской крови (гепатитом С, гепатит Б и сифилис) в Украине.

Ранее депутат Игорь Мосийчук заявил, что Crown Agents обнародовал на своем сайте результаты тендера на закупку тест-систем, победителем которого была названа зарегистрированная в Киеве компания ООО "Диагностические системы Украины", которая при этом является дочерним предприятием российского ООО НПО "Диагностические системы", которое зарегистрировано и осуществляет работу в Нижнем Новгороде. Основателем обеих компаний, по информации депутата, является гражданин РФ Анатолий Бурков, руководство ООО "Диагностические системы Украины" в Киеве осуществляет его сын, также гражданин РФ, Константин Бурков.