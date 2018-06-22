Медицина

12:55 22.06.2018

Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

2 мин читать
Минздрав потребовал от Crown Agents отказаться от закупки тест-систем у компании с российским бенефициаром

Министерство здравоохранения обратилось к британскому закупочному агентству Crown Agents с просьбой отказаться от закупки тест-систем для проверки донорской крови (на гепатит С, гепатит Б и сифилис) у компании ООО "Диагностические системы Украины", бенефициаром которой является гражданин РФ.

"Минздрав Украины считает недопустимым спонсировать страну-агрессора любым способом. Поэтому, поскольку оказалось, что бенефициаром ООО "Диагностические системы Украины" является гражданин РФ, министерство обратилось к Crown Agents с просьбой перейти в этом тендере к другому поставщику", - сообщило ведомство на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Минздрав просит все медицинские учреждения, которые осуществляют закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, учесть эту позицию ведомства при проведении закупок на местах.

Ведомство сообщает, что по состоянию на 22 июня, никаких перечислений средств по данному тендеру не проводилось.

Вместе с тем, в Минздрав подчеркивают, что Crown Agents рекомендовало данного производителя, поскольку компания "Диагностические системы Украины" предоставила лучшее ценовое предложение и успешно прошла комплексную проверку.

"По результатам проверки было установлено, что данная компания зарегистрирована в Украине, осуществляет деятельность и платит налоги на территории Украины в соответствии с действующим украинским законодательством. То есть, в процессе тендера не было никаких законных оснований не допускать компанию к тендеру", - сообщает Минздрав.

В ведомстве отмечают, что данная компания не включена в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых применяются санкции.

Кроме того, "Диагностические системы Украины" производит готовые тест-системы для проверки донорской крови (гепатитом С, гепатит Б и сифилис) в Украине.

Ранее депутат Игорь Мосийчук заявил, что Crown Agents обнародовал на своем сайте результаты тендера на закупку тест-систем, победителем которого была названа зарегистрированная в Киеве компания ООО "Диагностические системы Украины", которая при этом является дочерним предприятием российского ООО НПО "Диагностические системы", которое зарегистрировано и осуществляет работу в Нижнем Новгороде. Основателем обеих компаний, по информации депутата, является гражданин РФ Анатолий Бурков, руководство ООО "Диагностические системы Украины" в Киеве осуществляет его сын, также гражданин РФ, Константин Бурков.

Теги: #минздрав #закупки #crown_agents
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Раде вновь подняли вопрос отставки замминистра здравоохранения Линчевского

НСЗУ уже подписала договора с 12 частными медучреждениями

Вспышка кори в Украине: за неделю заболело более 1,4 тыс. человек

Минздрав обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить действия некоторых сотрудников "Охматдета"

Минздрав запустил модуль приложения "ЛикиКонтроль" для проверки вхождения лекарства в Нацперечень

Минздрав планирует завершить переход на профессиональное лицензирование врачей до 2024г

Минздрав вынес на обсуждение положение о центрах медреабилитации и паллиативной помощи детям

АМКУ рекомендовал Минздраву запретить на нормативном уровне размещение ритуальных служб на территории учреждений здравоохранения

Препараты по детской онкологии и онкогематологии направлены в области

Гройсман предложил замглавы Минздрава Линчевскому уделять больше внимания сопровождению и лечению онкобольных

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области 4 человек попали в реанимацию после укусов змей

Украинцы за счет госбюджета выезжают за рубеж для трансплантации, ее не делают в Украине – эксперт

Кассационный хозсуд подтвердил решение о штрафе свыше 900 тыс. грн фармдистрибьютора "БаДМ"

НСЗУ объявит "вторую волну" заключения договоров с медучреждениями "первички" в конце июля – Петренко

Порошенко подписал закон о трансплантации органов

Для полноценного запуска QR-кодирования упаковок лекарств украинскому рынку нужно 3-5 лет

Финдиректор Peugeot займет аналогичную должность в фармкомпании Sanofi

Медучреждения системы НАМНУ пока не спешат с автономизацией – директор института им.Шалимова

Институт им.Шалимова может столкнутся с нехваткой бюджетного финансирования, надеется на его увеличение – директор

Институтам НАМНУ необходимо сохранить базовое бюджетное финансирование – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА