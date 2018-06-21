НСЗУ уже подписала договора с 12 частными медучреждениями

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже подписала договоры с 12 частными клиниками, которые присоединяться к реформе системы предоставления первичной медицинской помощи, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Заявки подали 22 частные клиники. Сейчас уже есть 12 контрактов с частными клиниками", - сказал он в ходе панельной дискуссии на Украинском фармацевтическом конгрессе в Киеве в четверг.

П.Ковтонюк отметил, что Министерство здравоохранения надеется на вхождение реформу крупных частных клиник.

"Мы очень ждем, поддерживаем и очень хотим, чтобы в реформу пришли большие частные бренды. Я думаю, когда там появятся (клиники - ИФ) "Борис", "Добробут", "Исида", люди поверят, что это работает", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что "у НСЗУ нет никакого протекционизма, если клиника не выполняет условия, то НСЗУ не подписывает договор".

П.Ковтонюк напомнил, что в рамках реформы оплата через НСЗУ за оказание первичной медпомощи будет идти по единому тарифу для частных и коммунальных медучреждений.

"Я очень рад, что частные клиники поняли, что нужно просто пересчитать свою бизнес-модель. Если сейчас они берут за консультацию, за визит, и услуга у них дорогая, то мы предлагаем другую модель, при которой оплачивается как абонплата: не зависимо от того, приходит ли на консультацию пациент, деньги все равно поступят в медучреждение", - сказал он.

В свою очередь, президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий отметил, что частные клиники очень заинтересованы во вхождении в реформу первичной медпомощи.

"Клиника "Борис" готова выполнить нормативы НСЗУ, это те вещи, которые не затратны для частных клиник. Я готов подписать договор даже за 1 грн, потому, что для нас "первичка" важна как диспансеризация, и понятие, что мы пациента знаем, чтобы затем уже экономить на затратах на его лечение", - сказал он.

При этом М.Радуцкий подчеркнул, что "цена (тариф на пациента - ИФ) в реформе реальная".

"Например, Киев когда-то рассчитывал муниципальную компанию, и посчитал, что ему 1400 грн на педиатрию в год было бы достаточно даже со вторичной медпомощью", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам "первой волны" подписания договоров с НСЗУ 149 учреждений первичной медицинской помощи в 22 областях с 1 июля начнут работать по новой системе финансирования. Эти учреждения охватывают около 20% населения Украины.

Второй этап подписания договоров с НСЗУ будет объявлен в 25 июля.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).