Медицина

13:47 21.06.2018

Украинцы за счет госбюджета выезжают за рубеж для трансплантации, ее не делают в Украине – эксперт

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Украинцы за счет госбюджета выезжают за рубеж для трансплантации, ее не делают в Украине – эксперт

 Из Украины за счет государственного бюджета выезжают на лечение за рубеж, главным образом, для проведения трансплантация, которую в Украине не проводят, сообщила президент Украинской Ассоциации Медицинского Туризма (УАМТ) Виолетта Янышевская.

"Можно взглянуть на список патологий пациентов, которые были пролечены за рубежом в 2017 году, где сразу видно, что львиную долю составила трансплантация костного мозга и органов. Как известно, именно с этими направлениями в Украине проблема и мы только надеемся, что закон о трансплантации, который недавно был принят, позволит изменить эту ситуацию к лучшему", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя программу лечения украинцев за рубежом за средства госбюджета.

В.Янышевская отметила, что многие зарубежные клиники готовы к лечению украинских пациентов за счет госбюджета и отчету за затраченные на такое лечение бюджетных средств.

При этом, по словам эксперта УАМТ, клиники также готовы формировать прозрачную калькуляцию (счета) за лечение украинцев, в том числе и на запросы Министерства здравоохранения Украины.

"Клиники, с которыми сотрудничает УАМТ, и сейчас предоставляют прозрачную калькуляцию своих услуг для пациентов, которые обращаются к нам за помощью. Мы не видим проблемы в возможности формирования такой же прозрачной калькуляции и для Минздрава", - сказала она.

Вместе с тем, В.Янышевская отметила, что "есть клиники, которые готовы к подписанию прямых договоров (о лечении украинцев – ИФ) с Минздравом", а также к публикации данных о статистике, методах, которые использовались, их результативности, эффективности и прогнозы, без указания конкретного пациента.

Как сообщалось, на программу лечения граждан за границей из государственного бюджета 2017 года изначально было выделено 203 млн грн, которые были использованы на лечение 74 пациентов, в том числе 34 детей. В августе 2017 на эти нужды было дополнительно направлено 186 млн грн, что позволило направить в клиники за границей еще 47 пациентов.

По данным Счетной палаты Украины в 2016-2017 годах из выделенных на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей средств не использовано 20 млн грн.

Теги: #госбюджет #трансплантация #украина #операции
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