Медицина

16:27 20.06.2018

Кассационный хозсуд подтвердил решение о штрафе свыше 900 тыс. грн фармдистрибьютора "БаДМ"

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Кассационный хозсуд подтвердил решение о штрафе свыше 900 тыс. грн фармдистрибьютора "БаДМ"

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил решение о штрафе в сумме 902,655 тыс. грн, наложенном на фармдистрибьютора ООО "БаДМ" за антиконкурентные действия при дистрибуции продукции фармкомпании ООО "Сервье Украина".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди, такое решение Кассационный хозсуд вынес в среду, оставив без удовлетворения кассационную жалобу ООО "БаДМ" и без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда города Киева по иску ООО "БаДМ" о признании недействительным решение АМКУ от 29 сентября 2016 года в части, касающейся "БаДМ".

"Сегодня наконец была поставлена точка в почти двухлетних судебных баталиях между БаДМ и АМКУ. Для нас это очень важное решение и позиция Верховного суда относительно применения положений законодательства о защите экономической конкуренции на фармацевтических рынках. "БаДМ" теперь обязан уплатить штраф в размере 902,655 тыс. грн в госбюджет Украины, который был наложен решением АМКУ", - сказала С.Панаиотиди.

Как сообщалось, АМКУ решением от 29 сентября 2016 года оштрафовал фармацевтическую компанию "Сервье Украина" и ее украинских дистрибьюторов на общую сумму 3,627 млн грн за завышение стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 годах. При этом "Сервье Украина" была оштрафована на 1,695 млн грн, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, Лтд." (Киев) оштрафовано на 179 тыс. грн за согласованные антиконкурентные действия по установлению контроля над рынками лекарственных препаратов, украинские дистрибьюторы "БаДМ" – на 902,6 тыс. грн, "А'СТА" – на 423,5 тысю грн, "Альба Украина" – на 399,9 тыс. грн, и "Людмила-Фарм" – 25,7 тыс. грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок.

Теги: #бадм #суд #штраф
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