Вспышка кори в Украине: за неделю заболело более 1,4 тыс. человек

В Украине продолжается вспышка кори, за период с 12 по 19 июня заболело более 1,4 тыс. человек – 500 взрослых и 841 ребенок, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве также отметили, что с начала года корью заболели 21 тыс. 894 человека – 8857 взрослых и 13 тыс. 37 детей.

"Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

"Корь – опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация", – подчеркнули в министерстве здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.

"Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 14 июня 2018 года, в Украине есть 892 тыс. доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", – отметили в ведомстве.