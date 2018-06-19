Для полноценного запуска QR-кодирования упаковок лекарств украинскому рынку нужно 3-5 лет

Для полноценного запуска системы QR-кодирования упаковок лекарственных средств украинскому рынку необходимо три-пять лет, считает коммерческий директор ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Евгений Сова.

"Реализация таких нововведений – это шаг в верном направлении, но вместе с тем и довольно длительный процесс, к которому нужно готовиться и внедрять его постепенно. Украинскому рынку для органичного и продуманного введения изменений понадобиться от трех до пяти лет" - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В целом, по словам Е.Совы, введение QR-кодирования упаковок позволит помочь в борьбе с фальсификацией медицинских препаратов.

"Мы на БХФЗ к этому готовимся. На предприятии уже установлено специальное оборудование для нанесения штрихкодирования на упаковку", - сказал он.

Вместе с тем эксперт отметил, что система отслеживания оборота лекарств при помощи QR-кодирования "заработает только в случае общегосударственного подхода на всех уровнях движения медицинских препаратов".

В частности, кроме оборудования для штрихкодирования упаковок, которое должно быть у производителя, техника для считывания QR-кодов с качественным программным обеспечением должна быть у дистрибьюторов и во всех розничных точках распространения.

"Речь идет о миллиардах упаковок в тысячах отечественных аптек. Это достаточно серьезная задача для производителей, технических специалистов IT-сегмента и государственных органов", - сказал он.

При этом Е.Сова обратил внимание, что введение системы QR-кодирования на фармацевтическом рынке Украины может "отразиться на стоимости лекарственных средств".

"Закупка и установка дорогостоящего оборудования, техническое обслуживание и программное обеспечение – это дополнительная статья расходов, которая ложится на всех участников фармрынка: от производителей до аптек", - подчеркнул Е. Сова.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения Роман Илык сообщил, что Министерство здравоохранения намерено ввести QR-маркировку препаратов, которые принимают участие в программе реимбурсации (возмещения стоимости) с 2020 года.

БХФЗ, входящий в топ-20 крупнейших фармпроизводителей Украины, в 2017 году получил 104,4 млн грн чистой прибыли, что на 12% меньше по сравнению с 2016 годом.

БХФЗ - член ассоциации "Производители лекарств Украины".