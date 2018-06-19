Минздрав запустил модуль приложения "ЛикиКонтроль" для проверки вхождения лекарства в Нацперечень

Министерство здравоохранения запустило новый модуль приложения "ЛикиКонтроль" для проверки вхождения лекарств в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра здравоохранения Роман Илык, новый модуль позволит каждому человеку проверять по торговому наименованию лекарственных средств, входит ли МНН (международное непатентованное название) данного препарата в Нацперечень, и, таким образом, пациент сможет удостовериться в закупке этого препарата за средства бюджета.

"Каждый пациент должен знать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Благодаря новому модулю в программе "ЛикиКонтроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируются бесплатно и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице", - сказал он.

Кроме того, новый модуль позволит определять, включен ли препарат в программу реимбурсации "Доступные лекарства".

Модуль приложения разработан при содействии Международного фонда "Видродження".

Как отметила директор его программы "Общественное здоровье" Виктория Тимошевская, фонд намерен обеспечить финансовую поддержку работы и развития этого приложения. В частности, в ближайшее время фонд планирует завершить разработку автоматизированной электронной жалобы на случай, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень.

В свою очередь, председатель Экспертного комитета по формированию Нацпереченя Александра Олещук сообщила, что комитет завершает оценку тех заявок на включение препаратов в Нацперечень, которые были поданы до 1 января 2018 года. В настоящее время в Нацперечень включены 427 МНН.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов изначально закупать препараты из перечня. После покрытия 100% потребности медучреждений в препаратах из перечня, возможна закупка медикаментов не включенных в него. Данная норма вступила в силу в Украине с 1 января 2018 года.

Вместе с тем Минздрав сообщал, что ряд медицинских учреждений нарушает норму, в соответствии с которой они должны изначально на 100% закрыть потребность в препаратах, необходимых учреждению из Национального перечня основных лекарственных средств.