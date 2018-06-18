Медицина

18:48 18.06.2018

Медучреждения системы НАМНУ пока не спешат с автономизацией – директор института им.Шалимова

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Медучреждения системы НАМНУ пока не спешат с автономизацией – директор института им.Шалимова

 Медицинские учреждения системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) пока не проходят процедуру автономизации (реорганизации в некоммерческое предприятие - ИФ), сообщил директор Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова профессор Александр Усенко.

"Еще никто из медучреждений НАМНУ процедуру автономизации не проходил. Во-первых, в настоящее время автономизация обязательна только для медучреждений первичного уровня. У нас клиника высоко специализированной медицинской помощи, т.е. третичного уровня. Реформирование этого уровня будет осуществляться с 2020 года", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Усенко отметил, что к тому времени, когда медицинские учреждения третичного уровня вступят в медреформу (2020 год) "надо будет разобраться, какие плюсы в автономизации и какие минусы".

"Есть юридические вопросы, которые до конца остаются открытыми. Мы пока изучаем этот вопрос, готовимся морально. Пока НАМНУ не ставит перед нами задачу автономизироваться", - сказал он.

Комментируя медицинскую реформу, А.Усенко подчеркнул ее необходимость.

"Конечно реформа нужна. Но чтобы это стало понятно всем, следует просто правильно выбирать спикеров для того, чтобы адекватно донести до людей ее тезисы. Я - за реформу, она назрела. Но основные ее постулаты нужно доносить на местах. Нельзя просто ломать систему, нужно хотя бы приехать в область и говорить с людьми на одном языке. И я бы не говорил директивами, я бы какие-то вещи показывал", - резюмировал директор института им. Шалимова.

Как сообщалось, финансирование института им. Шалимова в 2018 году составило 178 млн грн, в то время как бюджет медучреждения в 2017 году составлял 60 млн грн.

Полный текст интервью А. Усенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #реорганизация #медреформа #усенко #институт_шалимова
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