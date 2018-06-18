Медицина

18:17 18.06.2018

Институт им.Шалимова может столкнутся с нехваткой бюджетного финансирования, надеется на его увеличение – директор

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Институт им.Шалимова может столкнутся с нехваткой бюджетного финансирования, надеется на его увеличение – директор

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова до конца года столкнется с нехваткой бюджетного финансирования, прогнозирует директор института профессор Александр Усенко.

"Институт им. Шалимова в последние шесть-семь лет стабильно выполняет до 8 тысяч оперативных вмешательств в год, а выделенных средств при условии полного обеспечения медикаментами нам хватит всего на 2,5-3 тыс. операций", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Усенко отметил, что институт подал запрос на увеличение финансирования. "Мы подали обоснованный запрос и надеемся, что наше финансирование будет увеличено", - сказал он.

А.Усенко подчеркнул, что в рамках пилотного проекта по изменению механизма финансирования медпомощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) отрабатывается модель финансирования медуслуг по принципу "деньги идут за пациентом".

"Финансирование идет не на содержание института, а как оплата за пролеченных пациентов. Согласно установленному порядку, мы ежемесячно подаем в академию (НАМНУ - ИФ) акты выполненных работ и отчитываемся за деньги, израсходованные на лечение каждого пациента", - сказал он.

А.Усенко сообщил, что в рамках пилотного проекта также отрабатывается методика расчета стоимости медуслуг. "Мы работаем по методике, которая была утверждена в прошлом году. В полной мере она нас, конечно же, не устраивает, но пока это единственная утвержденная методика. Прошлогодние баталии были связаны с тем, что она не совсем корректно отображает себестоимость медицинских услуг и не включает некоторые затраты", - сказал он.

Как сообщалось, финансирование института им. Шалимова в 2018 году составило 178 млн грн, в то время, как бюджет медучреждения в 2017 году составлял 60 млн грн.

Полный текст интервью А. Усенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #бюджет #финансирование #усенко #институт_шалимова
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