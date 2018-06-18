Медицина

09:55 18.06.2018

Бывшим руководителям Theranos предъявлены уголовные обвинения

2 мин читать
Бывшим руководителям Theranos предъявлены уголовные обвинения

 Правоохранительные органы США предъявили основателю и бывшей CEO Theranos Элизабет Холмс и бывшему операционному директору и главе совета директоров компании Рамешу Балвани обвинения в обмане инвесторов, пациентов и врачей.

Э.Холмс и Р.Балвани с помощью рекламы и продвижения услуг подталкивали врачей докторов и пациентов использовать услуги лаборатории Theranos, хотя знали, что компания не в состоянии обеспечить точный и надежный анализ крови, говорится в сообщении прокуратуры США.

Если суд вынесен обвинительный приговор, 34-летняя Э.Холмс и 53-летний Р.Балвани могут получить до 20 лет тюрьмы, штрафы размером до $250 тыс.

На пике Theranos, которая утверждала, что разработала инновационный метод анализа крови, имела капитализацию в $9 млрд. Однако в 2015 г. стало известно, что разработанные компанией анализаторы не дают надежных результатов, способны проводить лишь небольшое число тестов, а компания проводит основную часть тестов на оборудовании, закупленном у сторонних поставщиков. Сейчас Theranos находится в стадии ликвидации.

Иск против Э.Холмс и Р.Балвани по обвинениям в мошенничестве подала ранее также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), заявив, что руководители Theranos привлекли средства инвесторов в размере более $700 млн с помощью мошеннической схемы.

Э.Холмс и Р.Балвани приводили заведомо ложные факты в презентациях для инвесторов и релизах для прессы, а также при демонстрации продуктов компании. Theranos пыталась таким образом убедить инвесторов в революционности ее ключевого продукта - портативного анализатора крови - за счет его способности проводить весь спектр анализов по капле крови из пальца.

Э.Холмс в рамках урегулирования претензий SEC уже согласилась выплатить штраф в размере $500 млн.

Теги: #сша #медицина #обман #инвесторы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман ожидает, что через несколько лет люди почувствуют улучшение качества экстренной медицины

Вспышка кори в Украине: с начала года заболело более 20,5 тыс. человек

Кластер медтуризма Люблинского воеводства намерен нарастить объем медпомощи иностранным пациентам

Минздрав намерен расширить в 2019г программу "Доступные лекарства" препаратами из госзакупок

Порошенко выступил за восстановление санитарной авиации в Украине

Депутаты предлагают развивать первичную медпомощь на принципах семейной медицины

Раде предлагают усовершенствовать аттестацию соискателей степени магистра по медицине и фармацевтике

Рада приняла закон о трансплантации

Минфин и МОЗ договорились финансировать первичную и экстренную медицину в 2019-2021гг в полном объеме

Кардиохирурги впервые за 10 лет констатируют снижение смертности от инфарктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 30 детей отравились в оздоровительном комплексе "Маяк" "Мотор Сичи"

Минздрав планирует завершить переход на профессиональное лицензирование врачей до 2024г

Минздрав вынес на обсуждение положение о центрах медреабилитации и паллиативной помощи детям

АМКУ рекомендовал Минздраву запретить на нормативном уровне размещение ритуальных служб на территории учреждений здравоохранения

Договора с НСЗУ для вхождения в медреформу вскоре подпишут 9 частных медучреждений

Декларацию о медобслуживании уже подписали более 8 млн украинцев - Порошенко

Более 90% раненых украинских военных возвращаются на службу благодаря стандартам НАТО в военной медицине – Порошенко

До конца года в селах Украины заработает около 500 амбулаторий нового типа - Порошенко

В Киеве появилось 25 машин скорой помощи

Кабмин перераспределил 2 млрд грн на функционирование учреждений "первички", не вошедших в медреформу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА