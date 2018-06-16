Гройсман ожидает, что через несколько лет люди почувствуют улучшение качества экстренной медицины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что через несколько лет люди почувствуют улучшение качества украинской экстренной медицины.

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров Украины, накануне Дня медика В.Гройсман посетил государственный "Институт нейрохирургии им.А.П.Ромоданова НАМН Украины". Премьер напомнил, что украинское правительство в рамках начатой реформы системы здравоохранения меняет принцип финансирования больниц и переходит к системе оплаты именно процесса лечения, а не стен или койко-мест.

Кроме того, происходит строительство новых мед учреждений.

"Мы строим и ремонтируем перинатальные центры и продолжаем строительство центров кардиохирургии - их уже около 26. Это значит, что люди, которые имеют заболевания сердечнососудистой системы, будут получать высокотехнологичную современную помощь", - сказал В.Гройсман.

Он также напомнил о запущенной программе бесплатных лекарств, которая дает возможность человеку не отказываться от лечения.

"Мы увидим: смертность будет меньше, инвалидность будет меньше. При этом охват высокотехнологичной медицинской помощью украинцев растет", - сказал премьер.

Глава правительства также обратил внимание, что вместе с профильными клиниками постепенно обновляется система экстренной медицины.

"Думаю, через несколько лет ситуация кардинально изменится, и люди это почувствуют", - заверил премьер.